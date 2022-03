Kultur Batman 5 ting du kanskje ikke visste om Batman Den nye Batman-filmen har premiere denne helga. Visste du dette om vår svartkledde venn? Oppdatert: 05. mars 2022, 12:42 Tone Pedersen

Visste du at Batman het «Læderlappen» på dansk, og at forholdet hans til Robin gjorde folk urolige på 50-tallet?

Når det kommer til den nye Batman-filmen med Matt Reeves i regissørstolen, virker det som om anmelderne forsøker seg på en straight i Yatzy:

NRK Filmpolitiet og Aftenbladet gir femmer, VG lander på fire, mens Dagbladet stopper på tre.

Robert Pattinson som «The Batman».

Premieredato på norske kinoer er fredag 4. mars, og selv om filmen er rykende fersk er karakteren langt ifra det. Batman debuterte som tegneseriefigur i 1939!

Her kommer noen ting som du kanskje ikke visste om «The Dark Knight» fra Gotham...

«Lynvingen» og «Læderlappen»

Da Batman-tegneseriene skulle bli introdusert til de nordiske landene på 1950-tallet, var man ikke særlig begeistret for hans amerikanske navn. Fram til 1987 var derfor Batman kjent som «Lynvingen» på norsk. På dansk og svensk het han «Læderlappen/Läderlappen» (!).

Beste superhelten uten superkrefter?

I superhelt-sammenheng er Batman litt spesiell. For han har ingen iboende superkraft. Det gjelder jo i utgangspunktet andre også - som for eksempel Tony Stark/Ironman og Natasha Romanoff/Black Widow. Men Batman er blitt kåret til den beste superhelten uten superkrefter av bl.a. Watchmojo og Comic Basics.

George Clooney er kanskje mest kjent for andre roller enn sin tolkning av Batman i 2004.

Pattinson blir den tiende

Visste du at George Clooney og Val Kilmer har spilt Batman? Robert Pattinson - kanskje mest kjent som tenåringsvampyr i «Twilight»-filmene - blir den tiende skuespilleren som spiller vår helt, ifølge denne lista på wikisiden fanlore:

1943: Lewis G. Wilson

1949: Robert Lowery

1966-1968: Adam West

Lyntruså. Adam West i 1966. Det har nok skjedd litt siden den gang - både med tanke på kostymer og spesialeffekter .

1989-1992: Michael Keaton

1995: Val Kilmer

1997: George Clooney

2002: Bruce Thomas

2005-2010: Christian Bale

2016-2019: Ben Affleck

2019-present: Robert Pattinson

Variety har for øvrig rangert Batman-skuespillerne gjennom tidende - og Christian Bale topper lista!

Top bat! Mange mener Christian Bale er den skuespilleren som har tolket Batman best.

Anti-guns

Om han ikke akkurat vinner Fredsprisen, er han i alle fall en amerikaner som har tatt et standpunkt mot skytevåpen. Av prinsipp nekter han å bruke det fordi foreldrene hans ble skutt og drept da han var gutt. Han er imidlertid en pragmatisk fyr - og bruker kuler på en «ikke-dødelig» måte når det er snakk om å ta ut for eksempel kjøretøy eller andre større fiendtlige mål som ikke kan takles på andre måter. Ellers er Batman en eksepsjonelt dyktig kampsportutøver og har ellers det meste han trenger i beltet sitt (som til og med har en egen wikipedia-side: Batman’s utility belt).

Batman sitt «utility belt». 60-tallsversjonen (over) vs 2011-versjonen (under)

Batman+Robin-sjau

På 50-tallet ble det et voldsomt styr. I 1954 skrev den amerikanske psykologen Frederic Wertham i sin bok «Seduction of The Innocent» at Batman og Robin var homofile - og derfor skadelig for barn å lese.

More than just friends? Det var i alle fall det man tenkte på 50-tallet. Og det ble det styr av.

Den danske journalisten Tørk Haxthausen fulgte opp i sin bok «Oppdraget til terror», hvor han mente at forholdet mellom Batman og Robin vekket «en usunn, homofil nysgjerrighet» hos ellers normale gutter. Dette skal blant annet ha ført til at Bat-familien ble innført - med blant annet Batgirl og Batwoman som medhjelpere, oppsummerer wikipedia.

Bat-familien: Alicia Silverstone (Bat-girl), George Clooney (Batman) og Chris O'Donnell (Robin) i «Batman & Robin fra 1997.

