Kultur Festival På ny festival er det gjestene selv som må stå for underholdningen Da festivalene avlyste over hele landet, kastet Berner Garvik seg rundt. Publisert: 07. juni 2020, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dokken i østre bydel blir arena for en ny festival den 11. juli. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Dette er noe vi har snekret sammen siden situasjonen er slik den er. Vi ønsker å få mest mulig ut av minst mulig på kortest mulig tid, sier Garvik.

Han har nå leid lokaler i Dokken i østre bydel i Stavanger. Infrastrukturen er det han som står for, resten er opp til publikum.

– Vi har 20 påmeldte bidrag allerede, sier han.

Litt av alt

Musikk, kunst, håndverk, mat eller foredrag, Garvik er åpen for det meste. Har du noe å bidra med, så er det muligheter for en talerstol, en scene, en vegg eller et hjørne. Ikke minst et publikum.

Fikk du med deg at en sykkelreparatør flyttet inn i Dokken? Der har Kurt Arne blåst liv i en gammel garasje.

Fra 15. juni er planen til regjeringen å åpne opp for arrangementer med inntil 200 personer. Dette er derfor publikumstaket til festivalen, som har fått navnet OMG og går av stabelen 11. juli.

– Men vi er fleksible og understreker at det kan komme endringer. Vi må følge retningslinjene, så vi ser an situasjonen når det nærmer seg, sier Garvik.

Berner Garvik fra Haugesund skal arrangere OMG-festivalen i tre storbyer. Først ut er Stavanger. FOTO: Privat

Samarbeidsfestival

Byas har vært i kontakt med huseier som krysser fingrene for at arrangementet går bra. Det er jo stas å kunne invitere til festival når både arrangører og publikum over hele landet har avlyst festivalsommeren.

LES MER:

Ny matfestival var planlagt til september, men blir avlyst

LES MER:

Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

Garvik har drevet kulturhus i Haugesund og arrangert mindre festivaler tidligere, men har latt seg inspirere av det han kaller for «cooperation events» - hvor arrangøren legger til rette, mens det er publikums oppgave å fylle det hele med innhold.

– One-day festival with mind expanding content, opplyser Garvik og utdyper:

– Vi snakker mye om bærekraft, samarbeid, naturvern og hvordan vi kan skape kreative løsninger sammen. Blant annet om hvordan man kan overleve av dumpster diving, forteller Garvik.

Stavanger blir første stoppested, men OMG-festivalen skal også arrangeres i Bergen og i Kristiansand i løpet av juli.

Publisert: 07. juni 2020, 16:00