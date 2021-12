Kultur Koronaviruset Billie Eilish om covid-19: Kunne dødd uten vaksinen Popstjerna Billie Eilish sier hun hadde en tøff opplevelse med virussykdommen covid-19. Hun sier det kunne gått mye verre om hun ikke var vaksinert. Publisert: 14. desember 2021, 11:11 NTB

Billie Eilish sier hun ble svært syk av koronaviruset.

I et intervju med radioprogrammet Sirius XM forteller hun at hun ble hardt rammet av koronaviruset noen måneder etter at hun hadde vaksinert seg. Det melder blant annet Rolling Stone.

– Jeg døde ikke, og jeg skulle ikke dø, men det betyr ikke at det ikke var helt forferdelig. Det var grusomt. Jeg har fortsatt senvirkninger, og jeg var syk i to måneder, sier Eilish i radioprogrammet.

– Jeg vil være tydelig på at det er på grunn av vaksinen jeg har det bra nå. Om jeg ikke var vaksinert hadde jeg typ, dødd, for det var ille, sier 19-åringen.

