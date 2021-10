Kultur Disney+ Dette er nyhetene hos Netflix, HBO og Disney i oktober Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper. Publisert: 09. oktober 2021, 18:00 Line Pevik

Tredje sesong av «You» kommer på Netflix denne måneden.

1. oktober:

«Maid», sesong 1 - Netflix: En ung mor får seg jobb som vaskehjelp og prøver å skape et bedre liv for seg og barnet sitt etter å ha kommet seg ut av et voldelig forhold.

«Peacemaker», sesong 1 - HBO: En FN-forhandler tar på seg en siste jobb før hun skal pensjonere seg, der hun skal komme fram til en enighet mellom tyrkerne og kurderne. Det skal vise seg å ikke være som hun trodde.

4. oktober:

«On My Block», sesong 4 - Netflix: I et belastet nabolag i Los Angeles blir vennskapet til fire smarte, vittige og gatevante tenåringer satt på prøve når de begynner på videregående.

6. oktober

«Flyhavarikommisjonen», sesong 5, 7 og 8 - Disney: Hver gang et fly styrter, får det stor oppmerksomhet over hele verden. Og ulykkesgranskerne må finne ut hva som skjedde.

«Among the Stars», sesong 1 - Disney: I denne dokumentarserien i seks deler kan du være flue på veggen i NASAs verden, hvor kameraene er rettet mot både jorden og verdensrommet.

«Evermoor», sesong 1 - Disney: Her møter vi 15 år gamle Tara som har flyttet fra en vanlig, amerikansk forstad til en skummel avstedsliggende landsby - og må sammen med familien sin kjempe for å redde sitt nye familiehjem.

«The Catch», sesong 1-2 - Disney: Alice driver et privatetterforsknings-firma i Los Angeles, der hun tar opp jakten etter sin egne svindler av en forlovede.

«Vinterredning», sesong 5 - Disney: Hver vinter gjør snøstormer fjellovergangene i Norge til noen av Europas farligste veier. Det er opp til en hardbarket gjeng med redningsbilsjåfører å utføre den perfekte vinterredningen.

«Erstatterne», sesong 1 - Disney: Animasjonsserien handler om Riley som er en håpløs romantiker og Todd som ikke er en særlig flink elev. Hovedpoenget i serien er når Todd og Riley har problemer med en voksen, ringer de til en person kalt Fleemco.

«What We Do in the Shadows», sesong 1-2 - Disney: Et dokumentarteam følger fire vampyrer som bor sammen i et kollektiv i Wellington, New Zealand. Dette er en humoristisk liksomdokumentar.

«Baking Impossible», sesong 1 - Netflix: Dyktige bakere og ingeniører samarbeider om å bygge spiselige byggverk som både må smake godt og overleve tekniske stresstester for å vinne 100 000 dollar.

«Bad Sport», bind 1 - Netflix: Idrett møter krimhistorier fra virkeligheten i en dokumentarserie som ser nærmere på globale kontroverser og skandaler, og inneholder intervjuer med involverte personer.

7. oktober:

«Sexy Beasts», sesong 2 - Netflix: Single personer som håper å si farvel til overfladisk dating, ifører seg omfattende sminke og proteser for virkelig å teste kjemien på blind date.

8. oktober:

«Pretty Smart», sesong 1 - Netflix: Boksmarte Chelsea oppdager at hun har mye å lære om lykke når hun blir nødt til å flytte inn hos den livlige søsteren sin og de tre romkameratene hennes.

11. oktober:

«The Baby-Sitters Club», sesong 2 - Netflix: Denne serien er en moderne versjon av Ann M. Martins populære bøker, som handler om en venninnegjeng som driver sin egen barnevaktbedrift.

12. oktober:

«We're Here», sesong 2 - HBO: Denne sesongen følger vi drag-dronningene Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara og Shangela.

13. oktober:

«Atlas of Cursed Places», sesong 1 - Disney: Forfatteren og eventyreren Sam Sheridan reiser verden rundt i jakten på stedene med de verste forbannelsene.

«Dog with a blog», sesong 1-3 - Disney: Dog with a Blog er en amerikansk TV-serie for barn sendt på Disney Channel fra 2012 til 2015. Den har også gått på norsk TV tidligere.

«Just Beyond», sesong 1 - Disney: Just Beyond, en antologiserie på åtte episoder, presenterer tankevekkende historier om en virkelighet plassert så vidt forbi den vi kjenner. Hver episode introduserer seerne for nye karakterer som må på selvoppdagelse i en overnaturlig verden med hekser, romvesener, spøkelser og parallelle universer.

«Mine Hunters», sesong 1 - Disney: En gjeng med fremmede jobber sammen for å sikre seg de største lønningene i jakten på edelstener.

«Raising Hope», sesong 1-4 - Disney: Raising Hope er en familiekomedie som følger familien Chance idet de uventet får et nytt medlem i husstanden.

«Rakettflygeren», sesong 1 - Disney: Den sju år gamle blivende piloten Kit Secord får vite at hun er nestemann i køen for å bli Rakettflygeren, en ryggrakett-brukende superhelt som kan fly.

«Reservation Dogs», sesong 1 - Disney: Reservation Dogs er en ny komiserie som følger fire tenåringer fra den amerikanske urbefolkningen i østlige Oklahoma som stjeler, raner og sparer for å komme seg til eksotiske og mystiske California, et land langt borte.

14. oktober:

«Batwoman», sesong 3 - HBO: Batwoman fortsetter å sørge for å holde gatene i Gotham trygge!

15. oktober:

«Little Things», sesong 4 - Netflix: Et samboerpar i 20-årene prøver å balansere opp- og nedturene på jobb med moderne forhold og livet i samtidens Mumbai.

«You», sesong 3 - Netflix: Sesong tre er på vei! Han er farlig sjarmerende - og fullstendig besatt. En ung mann skyr ingen midler for å smyge seg inn i livet til dem han forelsker seg i.

«Karma's World», sesong 1 - Netflix: Musikktalentet og skoleeleven Karma sjonglerer rapmusikk og melodisk lyrikk samtidig som hun bruker evner, ambisjoner og hjertet til å løse ethvert problem.

«Legacies», sesong 4 - HBO: De ikoniske heltene og skurkene fra The Vampire Diaries og The Originals etterlot seg en arv av kjærlighet og familie, som fortsetter i denne serien.

18. oktober:

«Fear the Walking Dead», sesong 7 - HBO: Første halvdel av den syvende sesongen lander hos HBO nå i oktober.

«Succession», sesong 3 - HBO: Etter et bakholdsangrep fra sin rebelske sønn, finner Logan Roy seg i en knipe der han strever for å beholde familiære, politiske og finansielle allianser.

20. oktober:

«American Horror Story: Double Feature», sesong 10 - Disney: I American Horror Story: Double Feature flytter en strevende forfatter, hans gravide kone og datteren deres til en liten, isolert kystby for vinteren. Mens de finner seg til rette, viser innbyggerne i byen seg fra sin sanne side.

«Apocalypse: War of the Worlds», sesong 1 - Disney: Dette er historien om den historiske perioden mellom 1945 og 1991, som var definert av konfrontasjonen mellom to verdener og to systemer.

«Egypts tapte skatter», sesong 2 - Disney: Egypt er den største kilden til arkeologiske skatter i verden. I serien følger kameraene team på arkeologiens frontlinjer over hele Egypt gjennom en sesong med utgravinger.

«Disney Insider», ny episode, sesong 1 - Disney: I denne serien får seerne et innblikk bak filmene, figurene og historiene i Disney-universet.

«India from Above», sesong 1 - Disney: Denne dokumentarserien viser India fra lufta, der man kan oppleve verdens største religiøse samlinger, naturmirakler og ulike kulturer.

«Secrets of Sulphur Springs», sesong 1 - Disney: Denne serien handler om en gutt og hans familie, som flytter inn i et tilsynelatende hjemsøkt hotell i utkanten av en liten småby.

«Terriers», sesong 1 - Disney: Amerikansk krimkomedie som ble sendt i 2010 - og som kun fikk denne ene sesongen.

21. oktober:

«Life's a Glitch with Julien Bam», sesong 1 - Netflix: Youtube-ikonet og influenser Julien våkner opp en morgen, tilsynelatende som vanlig i sin egen kropp - bare at alt plutselig føles helt annerledes..

«Sex, Love, and goop», sesong 1 - Netflix: I denne realityserien prøver par å finne nøkkelen til behagelig sex og dypere intimitet med hjelp fra Gwyneth Paltrow og et team av eksperter.

22. oktober:

«Inside Job», del 1 - Netflix: Øglemennesker er ekte, månelandingen er falsk. Et keitete geni og de dysfunksjonelle kollegene hennes har hendene fulle med å holde styr på verdens konspirasjonsteorier.

25. oktober:

«Insecure», sesong 5 - HBO: Serien fortsetter å følge seriens karakterer mens de evaluerer sine relasjoner, både nye og gamle, samt forsøker å finne ut hva som venter i livets neste fase.

27. oktober:

«Chance», sesong 1-2 - Disney: Nevrospesialist Eldon strever med et havarert ekteskap, en vrang tenåringsdatter og gjeld til skattemyndighetene mens han møter pasienten Jaclyn - som han finner ut blir utsatt for overgrep fra sin ektemann.

«Disney Insider», ny episode, sesong 1 - Disney: Enda en episode der du får bli med bak kulissene i Disney-underverset.

«Secret Life of Predators», sesong 1 - Disney: Også kjent som Rovdyrenes hemmelige liv, der seerne får møte rovdyrene i ulike miljø.

«Spider-Man», sesong 3 - Disney: Superhelt-seriens tredje sesong kommer hos Disney i slutten av oktober.

«Underverden AS», sesong 1 - Disney: Serien gir et nytt og inngående blikk på ulovlig virksomhet verden over. Seerne tas med til utkanten av samfunnet for å avsløre subkulturer og kriminalitet som du aldri har sett maken til.

28. oktober:

«Luis Miguel - The series», sesong 3 - Netflix: Denne serien dramatiserer livshistorien til den meksikanske superstjernen, som trollbandt publikum over hele Latin-Amerika i flere tiår.

29. oktober:

«The Time It Takes», sesong 1 - Netflix: Lina flytter, ser seg etter en ny jobb og prøver nye ting i et forsøk på å glemme sin første kjærlighet.

«Colin in Black & White», miniserie - Netflix: Colin Kaepernick har fortellerstemmen i denne dramaserien om hans egen oppvekst og møte med spørsmål om rase, samfunnslag og kultur i veien mot storhet.

