«Mabl-ish»: Dette gjelder i år Det blir festival i Vålandsskogen denne helga, men i en litt annerledes form (selvfølgelig). Dette er verdt å merke seg! Publisert: 18. juni 2021, 10:11

Det er igjen duket for festival i Vålandsskogen, men den femte versjonen av Mablis blir ikke som de andre. Følg med på Byas.no! FOTO: Tommy Ellingsen

Festivalen er utsolgt, været fredag ser lovende ut - og artister som Skambankt, Janove, Hedda Mae, Ruben og Dagny har meldt ankomst!

Lenge var det usikkert om den femte versjonen av Mablis kunne bli noe av i år i det hele tatt. Og svaret ble ja! Eller; det blir «Mabl-ish».

2021-varianten blir nemlig ikke helt som de andre. Blant annet er:

det kun tillatt med 600 personer per dag

det kun én scene (vanligvis er det to; Ajax og Bajass)

festivalområdet delt inn i tre soner á 200 personer

det kun bestilling ved bordene - og all mat og drikke vil bli servert

De tre festivalsonene har alle egen inngang, bar, servitører og toaletter. FOTO: Mablis

Kohort-festival

Smittevern blir selvfølgelig viktig under årets festival. De tre festivalsonene vil alle ha egen inngang, bar, servitører og toaletter.

Du og din kohort får tildelt en egen sittegruppe i én av sonene, og der skal dere altså stort sett holde dere.

All bestilling skjer via en egen QR-kode, og dere vil få servert mat og drikke rett til bordet.

– Så alt vil bli tilrettelagt for en veldig komfortabel festivalopplevelse, hvor du sitter og blir servert alt og ikke trenger å måtte bevege deg så mye, sa daglig leder av Mablis, Eirin Sandstad, til Byas tidligere denne måneden.

Eirin Sandstad kan ønske velkommen til femte versjonen av Mablis denne helgen. Eller «Mabl-ish». FOTO: Ine Espevik Larsen

Husk dette!

❗❗ Stavanger kommune krever at alle som skal inn på festivalområdet MÅ registrere seg før inngang. Det gjør du her.

I tillegg til smittevern, kan det være greit å huske følgende:

Bytt billett inn i festivalbånd i god tid: Det gjør du når du ankommer festivalområdet, om du ikke har fått gjort det i forkant i Stavanger sentrum. Anbefalingen er å være tidlig ute.

Ta med regnklær! Det er nemlig ikke lov å ta med paraply inn på festivalområdet. Fredagen ser foreløpig bra ut, skal vi tro yr.no , men lørdagen har noe regnbyger.

Paraply er ikke tillatt. Så regnponcho, sydvest - eventuelt en regn-paraply-hatt? Det er lov å være kreativ! FOTO: Tommy Ellingsen

Andre spørsmål

Når åpner og stenger dørene?

Klokka 17 slipper du inn på festivalområdet. Første artist går på klokka 18. Det anbefales å være tidlig ute, spesielt hvis du ennå ikke har fått byttet billett inn i festivalbånd. Siste konsert skal være ferdig til klokka 23.

Hvordan kommer jeg meg dit?

Festival anbefaler sykkel eller kollektivtilbud om du ikke er så heldig å få skyss. Parkeringsmulighetene er nemlig ikke all verdens. Nærmeste bussholdeplass er Kannik eller Holbergsgate, hvor linjene 2, 3, 4 7, 10 og 16 stopper.

Hvor rullestol-vennlig er festivalen?

Vålandsskogen er dessverre ikke så godt egnet for rullestol, men festivalen skriver at den forsøker å tilrettelegge så godt den kan. Ledsagerbevis blir akseptert.

Hvordan er det med mat?

Mat og drikke går det selvfølgelig an å fortære på festivalområdet! I år er disse med:

The Shack: Burgerne Mr. Mablis og Mr. Vegetar (glutenfritt alternativ finnes), fries med aiolo og milkshake

Maggies Munchies: Biff bowl, Cæsar salat, chili-/falafelburger, wrap med falafel og søtpotetfries med aioli.

Artisanal Pastry Donuts: Store og små donuts med ulike glasur/strø, jordbær eller mango smoothie.

Hva er aldersgrensen?

«Mabl-ish» har fri aldersgrense, men det anbefales ikke at barn oppholder seg på festivalområdet kveldstid. I år må ellers alle ha billett for å komme inn på festivalområdet - også de yngste, og også under Barnas «Mabl-ish», som skjer dagtid lørdag.

Hvem spiller når?

Fredag

18:00 Janove

19:20 car.pool

20:15 Miss Tati’s Angola70

21:45 Skambankt

Jan Ove på Mablis i 2017. I år kommer han tilbake! FOTO: Jon Ingemundsen

Lørdag

18:00 Suncraft

18:50 Hedda Mae

20:00 Ruben

21:45 Dagny

Barnas Mabl-ish (kl. 12–14)

På lørdagen er det også Barnas «Mabl-ish». Merk at i år må alle ha billett. Arrangementet passer for barn fra seks år.

The Flying Seagulls (gjøglerier, lek og moro)

The FourS (fra MGP junior)

TØFL

Er Byas til stede på Mablis?

Ja, selvfølgelig! 🤗 Ser du noe, skjer det noe?

