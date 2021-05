Kultur Konsert Fire av fylkets største talenter forener krefter En digital konsertopplevelse «ulikt noe annet du har sett før», lover regissør Martin Bremnes. Fire unge, lovende artister fra Stavanger skal opptre direkte på stream, noen for aller første gang. Publisert: 12. mai 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

Hilde Selvikvåg er en av de fire artistene som skal opptre på digitalfestivalen Et Helt Annet Sted torsdag. FOTO: Fredrik Refvem

– Vi skal putte disse artistene i et spennende filmatisk univers som jeg har skrevet og funnet på, sier regissør for konserten, Martin Bremnes.

Det er Tou og Vierlive som sammen setter opp festivalen Et Helt Annet Sted. I påsken i fjor hadde festivalen artister som Sigrid, Aurora og Girl in Red på plakaten. Nå har de valgt å ha festivalen i Stavanger.

Fra 13. til 16. mai skal flere lokale artister i ilden, og det er fire, lokale artister som får åpne ballet sammen, i en konsertfilm regissert av Bremnes:

Kapteinen

Hilde Selvikvåg

LULI

Beharie

«Romskip» på Tou

Bremnes forteller at vi skal inn i en fremtid hvor miljøkrisen har gått helt ille. Været er for varmt og det er ulidelig å være ute. Da blir vi tatt til Tou (tidl. Tou Scene, red. anm) - som har blitt et tilholdssted for ungdommer.

– Hver ungdom bor på hvert sitt rom, der de har hvert sitt lille univers. Det er her artistene kommer inn. Vi møter dem i rommene sine, hvor de er sperret inne og har hver sine visuelle univers som er basert på deres musikk.

Det blir fire minikonserter som henger sammen gjennom historien til Bremnes. Hele Tou skal brukes for anledningen.

– Alt blir gjort om til et filmsett, både trappeoppganger og lager. Vi har fått et ventilasjons-og teknikkrom til å se ut som et romskip.

Luli, også kjent som Julie Enger Borresen, gleder seg til å spille konsert igjen. Sist gang hun opptrådte var i fjor på en miniversjon av Stavern-festivalen i en hage. FOTO: Helle Navratil

Digital for første gang

Sist gang artisten Luli, eller Julie Enger Borresen som hun egentlig heter, spilte konsert var i juli i fjor. Hun har aldri holdt en digital konsert før.

– Jeg synes jo det er kjekkest å spille live, men da jeg fikk tilbud om dette, så tenkte jeg at det var et så sykt kult opplegg og at det hadde jeg lyst til å være med på!

Christian Beharie, som bruker etternavnet til artistnavn, har blitt komisk vant til at ting må avlyses. Han synes det er viktig med digitale konserter for å holde kulturlivet gående.

– Så jeg synes det er kult av Vierlive å lage et helt nytt type konsept som springer ut fra den begrensningen man har.

Christian Beharie fikk kreativ ro til å lage ny musikk når koronaen kom. Dette har resultert i en ny EP. FOTO: Fredrik Refvem

– Har øvd dobbelt så mye

Beharie bor egentlig i Oslo, men kommer tilbake til Stavanger for å spille.

– Jeg har pratet med regissøren og fått høre hans tanker og jeg har fått sett rommet. Så har vi i bandet øvd sammen for å få satt settet, men en del ting kommer nok til å falle på plass når vi kommer dit.

Hilde Selvikvåg forteller at hun har måtte øve dobbelt så mye med dette, enn med en vanlig konsert. Hun har både laget musikkvideo og strømmet konsert, men aldri smeltet det sammen.

– Jeg har egentlig fullt av ting som jeg skulle gjort, men jeg klarer ikke å konsentrere meg om annet. Alle tankene mine går til dette.

Hilde Selvikvåg gleder seg veldig til morgendagen, men gruer seg også litt da hun ikke vet helt hva hun går til. FOTO: Ole Martin Halvorsen

Å være artist under korona

Selvikvåg beskriver å være artist under korona som en berg- og dalbane, Beharie sier det er både fint og frustrerende. Kapteinen synes det har vært slitsomt og vanskelig.

– Til tross for at det er vanskelig så er det også en god lærdom på å ikke ta karrieren og livet for gitt. Det har vært tøft, men jeg føle jeg står sterkere rustet til veien videre, sier Kapteinen - aka Kjell Øverland.

Likevel har det ikke bare vært kjipt. Noen har hatt konserter fra stua, mens de fleste forteller at de har hatt bedre tid til å arbeide med musikken. Beharie fikk roen til å lage en EP, mens Luli fikk ferdigstilt et album.

– Det gjorde jeg faktisk i korona. Så det var jo positivt da, sier Borresen.

– Jeg har en EP som kom ut for et par uker siden som ble skrevet og produsert i 2020, som sprang ut i fra den tiden som man får, sier Beharie.

Kapteinen har gjort egne livestreams i stua, men tror at det skal bli veldig lærerikt å være med på noe profesjonelt med god regi. FOTO: Hanna Hjelmeland

– Er spent på om folk vil sitte hjemme og se på

Leif Tore Lindø er kulturjournalist i Stavanger Aftenblad og har tidligere skrevet om festivalen Et Helt Annet Sted.

I mediene har det vært en diskusjon rundt korona og hvordan det vil påvirke neste generasjons musikere. I en VG «25 under 25»-kronikk underskrevet av 350 musikere, sto det at vi risikerer å miste en hel generasjon musikere.

Lindø tror ikke streaming-festivaler vil holde unge talenter i bransjen, men at det handler mer om å eksperimentere.

– Jeg tror det handler om nye måter å lage konserter på og se om folk er villig til betale for det på nett. Se om folk synes det er like stas som å gå på en gammeldags konsert.

Han ser likevel positivt på fremtiden for artister i regionen.

– Jeg tror det er mange her som kan leve godt og lenge i musikkbransjen.

Etter de unge talentene Kapteinen, Selvikvåg, Beharie og Luli, kommer mer etablerte navn på den digitale festivalscenen; Oliver Hohlbrugger og Morten Abel.

Lineupen er kul, synes Lindø. Mest spent er han på hvordan festivalen skal se ut.

– Det som er spenningsmomentet i Vierlive handler ikke så mye om artistene, men det formatet de lager og den måten de skal formidle musikk på. Jeg er veldig spent på om folk vil sitte hjemme og se sånne konserter og om dette blir et ekstra bein å stå på for musikkbransjen, også når koronaen er over.

