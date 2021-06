Kultur TV-serier Ny nordisk serie lander på HBO Max Den svenske komiserien «Lust» er inne i HBO Max-varmen. Publisert: 29. juni 2021, 10:30 NTB

Produksjonen er igangsatt på den første svenske HBO Max-original-serien. Den har fått tittelen «Lust» og i de store rollene ser vi flere kjente skuespillere. FOTO: HBO Max

Komiserien skal bestå av åtte episoder og blir produsert av Miso Film Sweden for HBO Max, fremgår det av pressemeldingen.

I rollene skal vi få møte svenske skuespillerkjenninger som Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius og Elin Klinga, og ifølge pressemeldingen er dette en serie om «kvinner i 40-årene som kjemper for å holde lysten levende i en seksuelt frustrert verden»

Ella Lemhagen har regien, og manuset er skrevet av Frans Milisic Wiklund etter en idé av Åsa Kalmér, Julia Dufvenius, Sofia Helin og Anja Lundqvist.

– Det er et så sårbart emne, og derfor så befriende å kunne le av det sammen. Å koble sammen en sexstudie med en komiserie skapte et fantastisk kreativt rom, og det ble serien vår: Lust», sier Helin via pressemeldingen. Herfra heter det videre at historien løfter fram temaer som berører på tvers av landegrenser.

«Lust» sikter mot premiere i alle HBO Max-land i Europa.

