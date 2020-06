Kultur Musikk Todesking byr på ny musikk og flammer: Se konserten på Byas! Torsdag 11. juni, klokken 21.00 vil black metal-trioen fra Ullandhaug sørge for liv i stua med åpen ild fra Zetlitz. 🔥 Publisert: 10. juni 2020, 12:00 Lone Sætre Journalist

Bandet gleder seg til å vise frem ny musikk presentert i «old school» stil. FOTO: Presse

Etter Skambankt, Isah og Sløtface blir lokalbandet Todesking fjerde navn ut i rekken med konsertserien i Stavanger Konserthus.

– Publikum kan forvente en kaotisk konsert med typisk black metal. Det blir et bra lysshow og en kul produksjon - med masse flammer, forteller trommis Aksel Fuglesang Svensen til Byas.

Med sin trekvarters livekonsert spilt inn på forhånd, tilfører bandet konsertrekken en ny sjanger.

Byr på ny musikk

Med utspring fra Gigim Xul og Untergang, slo lokalbandet sammen kreftene for å opptre live. Medlemmene Sindre Wathne Johnsen på bass og vokal, Aksel Fuglesang Svensen på trommer, og Andre Smith på gitar, er kjent for sine referanser til 80-talls «trash» og black metal. De har nylig vært i studio for å spille inn sin debut-LP.

– Platen er spilt inn fullt analogt i en gammeldags stil på kassettbånd. Den kommer ut om ikke så lenge, men publikum vil få presentert sangene under torsdagens konsert, lover Svensen.

– Hva handler musikken deres om?

– Akkurat hva det handler om er litt vanskelig å forklare. Den har mye negativitet og vold i seg, slik som er typisk for black metal-sjangeren, svarer trommisen.

Todesking gleder seg til å vise frem en litt annen sjanger i konsertrekken. Her fra en konsert tidligere i år på Folken. FOTO: Privat

Forventet ikke en plass i showet

Trioen har allerede gjort seg bemerket utenfor byen etter at de vant den nasjonale Open Air Metal Battle finalen i Oslo. Seieren sikret dem en plass på scenen foran 75.000 mennesker på den verdenskjente metal-festivalen Wacken Open Air i Tyskland.

Likevel forventet ikke bandet en plass i konsertserien til Stavanger Konserthus.

Svensen ble derfor overrasket da han våknet opp til en e-mail med forespørsel fra booking- og markedsansvarlig på Folken, Jesper Brodersen.

– Dette blir utrolig kjekt, og folk kan glede seg til en litt annerledes konsertopplevelse, sier trommis Svendsen. FOTO: Folken

– Jeg ble først skeptisk på hvordan sjangeren ville bli mottatt, men da jeg innså hvor kult showet kom til å bli, ble jeg veldig gira. Dette er en unik mulighet for oss som black metal-band å vise oss og musikken vår frem, legger han til.

Brodersen lover en «retro» film, og er stolt av å presentere konserten.

– Det å jobbe med et relativt nytt band har vært en stor glede for oss. Uten så mange mellomledd, var det bare et band som spurte: «når skal vi være der med instrumentene våre?».

Ser frem til torsdag

– Dette blir utrolig kjekt, og folk kan glede seg til en litt annerledes konsertopplevelse, sier Svendsen.

Konserten presenteres av Stavanger Konserthus og Tou i samarbeid med filmproduksjonsselskapet Moxey og Evig lyttar, med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Konserten vises på Facebook, Youtube, TV Vest - og her på Byas - torsdag 11. juni fra klokken 21.00! 💥

Publisert: 10. juni 2020, 12:00