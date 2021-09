Kultur Helg Dette skjer i helga «TGIF» - Kanskje karaoke eller konsert blir helgas aktivitet? Publisert: 10. september 2021, 07:00 Lone Sætre Journalist

Lørdag og søndag kan du dra på drop-in surfekurs.

Denne guiden gjelder fra fredag 10. til søndag 12. september.

Forhåndsstem til valget

Hvor: Stavanger

Når: Fredag kl. 10–17

Er du en av dem som ikke har stemt enda?

Fredag har du en siste mulighet til å forhåndsstemme og unngå kø før valgdagen 13. september. Dette kan du enkelt gjøre på sju forskjellige steder i området:

Torget i Stavanger sentrum

Hillevåg torg

Hundvågkrossen

DNB/Siddishallen

Tastasenteret

Innbyggerservice i Vikevåg

Innbyggerservice i Judaberg

LES MER: Byas sjekker valget: Trenger det være så stress å stemme?

Lurer du på hvordan du forhåndsstemmer? Her får du svar:

Spis Ute Ugå

Hvor: Stavanger sentrum

Når: Fredag, lørdag og søndag

I helga kan du spise ute til en studentvennlig pris. Utforsk hva Stavangers restauranter har å tilby og del opplevelsen med en venn. Denne uka er 25 restauranter med og tilbyr alt fra kinamat til sushi. Hver restaurant og spisested velger minst en matrett fra menyen som skal koste mellom 100 til 150 kroner. Bon Appétit!

LES MER: HBO Max kommer til Norge 26. oktober

Karaoke

Hvor: Korvetten

Når: Fredag, lørdag og søndag Kl. 21–01

En av byens udødelige institusjoner inviterer til karaoke, og her er det plass til alle sangstemmer. Samle gjengen og drit dere ut til gamle klassikere!

Gjenåpningsfest Øster Hus Arena

Hvor: Øster Hus Arena, Sandnes

Når: Lørdag kl.16.30

Er det noe vi har savnet i koronatider er det ordentlig livemusikk.

Sleng deg på tidenes første konsert på Øster Hus Arena lørdag 11. september. Det loves både trøkk og feststemning med en variert line-up: Dum Dum boys, Ingenting, Åge Sten Nilsen & The Fous.

Pris 649,- per person.

LES MER: Et endelig grønt lys til grønn folkehøyskole i Stavanger

Drop-in surfekurs

Hvor: Der bølgan er blå

Når: Lørdag til søndag Kl 10–20

Ønsker du å leke deg i bølgene på Jærens (kanskje Norges) fineste strender?

Skolen på hjul kjører dit forholdene er best. Alt du trenger å gjøre for å bli med på kurs er å sjekke dagen før på Twitter hvilken strand surfschool befinner seg på, og møte opp innen klokken 10.

Her får du et nybegynner kurs med instruktør i 2 timer, der alt av utstyr er inkludert. Etter at kurset er ferdig, kan du fortsatt kose deg uti vannet helt frem til sjappa stenger.

Pris: 290,- per person.

Konsert: Kaizo Kids

Hvor: Checkpoint Charlie

Når: Fredag kl. 20–22

Trioen og bandet Kaizo Kids skal fredag lage liv på Checkpoint Charlie. Med sjangeren post-rock/dream pop fokuserer de på følsomme melodier bestående av gitar, bass og trommer.

LES MER: Utopia lager helårs konsertscene på Hurtigbåtterminalen

Standupshow

Kjetil Melkevik

Hvor: (Øytun) Hundvåg

Når: Fredag og lørdag kl. 19- 20 og 20–21

Christian Eriksen

Hvor: Hovedscenen Stavangeren

Når: Fredag og lørdag kl. 19

Komiker Kjetil Melkevik fra Hundvåg kjører sitt tidligere utsolgte soloshow «Fantomsmerter» på hjemmebane. Med 450 opptredener bak seg har han spredd latter i over 60 forskjellige byer.

Med seg på scenen har han to lokale komikere Tormod Husebø og Espen Myklebust .

Aldersgrense 18 år. Pris: 200 kroner.

Fredag og lørdag holder Christian Eriksen sitt første solo show The One and Lonely. Showet fikk terningkast 6 av både NRK og Stavanger Aftenblad, og i sistnevntes anmeldelse blir han beskrevet som Norges absolutt beste- og helt alene i sin sjanger.

Guidet kajakktur rundt Jørpeland

Hvor: Lysefjorden

Når: Fredag, lørdag og søndag kl. 11–14

Hvis du er litt ekstra eventyrlysten i helgen, kan du dra på en guidet kajakktur gjennom Fjordexpedition. Du trenger ingen padleskills fra før av og får på kjøpet et dypdykk inn i Jørpelands historie.

Pris: 790,- per person.

LES MER: Kort forklart: Er plast-alternativene miljøvennlige?

Brukt og vintagemarked

Hvor: Fargegata

Når: Søndag kl. 12- 16

På jakt etter brukte skatter?

Søndag er en av de siste sjansene til å få med seg Fargegatens bruktmarked. På markedet finner du alt fra klær, smykker og bøker.

LES MER: En kollega rådet Stine (25) til å kjøpe bil i stedet for leilighet. Det har hun aldri angret på

Publisert: 10. september 2021, 07:00