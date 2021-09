Kultur Aftenbladet ung – Pride er akkurat som KOMMUNEN! «Skeivå Rogaland Pride» er nettopp over. Men hvorfor feirer vi egentlig Pride? Vi har spurt både komiker Jan Rune Holdhus og foreningsdronningen June Kommune. Publisert: 09. september 2021, 19:00 Elias Håvarstein

– Det er vår franske revolusjon, på en måte, sier Jan Rune Holdhus.

Han forteller at Pride startet i 1969 på Stonewall i New York. Politiet hadde lenge herset med homofile og lesbiske, helt til de en dag fikk nok.

– Det endte med at de presset politiet inn i Stonewall, slik at de var fanget der i nesten to dager. Derfor feirer vi Pride!

– Og da var det sånn at alle ble tolerante etter det?

– Jeg tror man skjønte at «slutt å kødd med oss!», svarer Holdhus.

Møt Beate Vikariatet! Hun er June Kommunes foreningsvenninne, og har digital kompetanse.

– Stilig, farger, det er friskt - akkurat som i kommunen!

Slik beskriver June Kommune Pride-feiringen. En feiring hun er svært begeistret for, i likhet med foreninger i kommunal regi.

– Men det er ganske mange som blir litt sure under Pride, hvorfor det?, spør en nysgjerrig Beate.

– Akkurat det, det bruker ikke jeg så mye formyndertid til å tenke på. Kan vi ikke bare kose oss?, svarer June.

Å bare kose seg er et budskap som går rett hjem hos Beate Vikariatet.

– La de bare holde på. Trenger ikke bry seg med det.

June Kommune og Beate Vikariatet

