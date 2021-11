Kultur Rogaland Starter ny festival: – Vil rette oppmerksomheten mot de flinke nye artistene fra Rogaland – Flere fremadstormende artister opplever at muligheten for å utleve sitt potensiale i Rogaland er minimalt, mener denne festivalarrangøren. Det vil han endre nå. Publisert: 08. november 2021, 10:00 Christine Andersen Johnsen

På Clarion Hotel Energy skal det arrangeres en helt ny musikkfestival i februar. Etterhvert håper arrangøren at festivalen vokser inn i nabobygget, DNB Arena.

– Vi har vært en gruppe mennesker som snakket om at vi må få til å skape en scene som har spesielt fokus på de flinke nye i musikkbransjen. Det var der ideen kom fra, sier Jakob Wredstrøm til Byas.

Han er grunnlegger av festivalen sammen med Ole-Jørn Borum fra Ford Rekord og Clarion Hotel Energy.

Festivalen «About Last Night», som arrangeres 5. februar neste år, skal feire både etablerte og nye artister fra Rogaland for å skape ny interesse for musikkmiljøet her.

Hele programmet er ikke lansert ennå, men foreløpig står følgende navn på festivalplakaten:

Skaar

Hege Bjerk

FordRekord

Jonahh

Billettsalget startet søndag.

Grunnlegger av Stavangers ferskeste festival, Jakob Wredstrøm. Det er viktig for oss å gjøre det tydelig for musikkbransjen at Stavanger er en av Norges ledende musikkeksportbyer.

– Rogaland har ikke vært attraktivt

Wredstrøm mener at Rogaland har vært en «rugeplass» for mange av Norges største artister:

– Med all den suksess som har kommet fra distriktet, opplever vi at Rogaland ikke har vært attraktivt som base når det først går bra med artistenes karriere. Flere fremadstormende artister opplever at muligheten for å utleve sitt potensiale i Rogaland er minimalt, sier han, og legger til:

SKAAR er allerede booket til ««About Last Night», som arrangeres 5. februar neste år.

– Festivalen skal være en vanlig musikkfestival for publikum, men det er viktig for oss å gjøre det tydelig for musikkbransjen at Stavanger er en av Norges ledende musikkeksportbyer.

Hege Bjerk kommer også....

Må konkurrere med etablert festival

Festivalen arrangeres samtidig som den etablerte bransjefestivalen Trondheim Calling, som arrangeres hele helgen 4.–6. februar.

Det samme gjør Jonahh...

– Hvordan skal festivalen deres konkurrere mot Trondheim Calling?

– Vi er ikke så veldig bekymret for det. Jeg har snakket med en del bransjefolk som ikke skal på Trondheim Calling, som kan komme, sier han, og legger til:

– Den første festivalen handler litt om å starte en praksis, og jeg tror dette blir spennende uansett, selv om vi ikke treffer alle fordi noen er i Trondheim, sier han.

...og Ford Rekord!

Grunnleggerne håper at festivalen over tid skal vokse til en årlig tilbakevendende festival tidlig på våren.

– Drømmen er å vokse inn i nabobygget til Clarion Hotel Energy, DnB-Arena, og bli en av Norges beste innendørsfestivaler, sier Wredstrøm.

