Kultur Reality-TV Yrja (30) etter finaletapet: – Jeg føler jeg skuffet folk som heiet på meg Stavangerjenta Yrja Oftedahl kom akkurat for sent til å kjempe om seieren i «71° nord». Det endte med en 3. plass for 30-åringen. Publisert: 10. desember 2020, 21:30 Ebba Schjølberg Eiring

Yrja Oftedahl fra Stavanger endte på en 3. plass i den 22. sesongen av realityprogrammet. FOTO: Haakon F. Lundkvist

Steffen Torgersen (30) fra Trondheim stakk av med seieren da han slo ut bergenseren Mario Riera (22). Yrja måtte nøye seg med å se kampen fra sidelinja, etter å ha kommet i mål like bak sine to konkurrenter.

– Jeg kom noen få minutter bak Steffen, ler Yrja.

– Var det kjipt?

– Det var var plagsomt, siden jeg var så nær, sier hun til Byas.

Irritasjonen kom imidlertid ikke snikende før i ettertid.

– Der og da var jeg happy, mitt mål var å gjennomføre alle etappene, og det klarte jeg!

Steffen Torgersen (30) fra Trondheim ble vinneren av «71° nord», og slo 22-åringen Mario Riera fra Bergen i nettet på Nordkapp. FOTO: Haakon F. Lundkvist

Skuffet

Nå, etter finalen har rullet over TV-skjermen, forteller Yrja at hun kunne gjort det bedre om hun hadde gjort ting annerledes, og sier:

– Å padle med åren feil vei i finalen var ikke akkurat et sjakktrekk.

Om det var årsaken til tapet er vanskelig å vite, men skuffelsen sitter likevel i.

– Jeg føler jeg skuffet folk som heiet på meg ved at jeg ikke vant, forteller Yrja.

Men bitter, det er hun overhodet ikke.

– Jeg unnet begge å komme i nettet, de var mine viktigste støttespillere.

Torgersen og Riera ble nemlig Yrjas nærmeste venner på «71° nord», blant deltakere Yrja beskriver som «en gruppe karakterer som er vidt forskjellige».

– Var det en du heiet litt ekstra på?

– Jeg er ekstra glad for at Steffen vant, han var min samarbeids- og teltpartner fra start.

Disse tre kjempet om seieren i «71° nord». Fra venstre: Steffen Torgersen, Yrja Oftedahl, Mario Riera. FOTO: Haakon F. Lundkvist

«Beintøff luksusferie»

– Hvordan har det vært å delta på «71° nord», da?

– Det har vært som en luksusferie, ler Yrja og forklarer:

– Alt er så velorganisert og gjennomført, med et sikkerhetsteam i verdensklasse.

Det eneste deltakerne trengte å forholde seg til, var pakkelister og koordinater, forteller Yrja.

– Du kan bare lene deg tilbake og vite at du får et eventyr som er helt unikt! sier hun og oppsummerer:

– Det var helt fantastisk, og jeg kunne dratt tilbake i dag, selv om det var beintøft.

Tyngre enn på TV

For beintøft, det var det, ifølge Yrja.

– Det var mye tøffere enn jeg så for meg, både fysisk og mentalt.

I tillegg til å bære sekker på 25 kilo, gikk de i 15 timer til dagen, ofte i pøsregn, forteller Yrja.

– Finalen varte veldig lenge, men på TV ser ut som det går sånn «BANG» så var vi framme.

Yrja, som selv ser på episodene, mener det er enormt mye som ikke kommer fram på TV.

– Det er jo bare 40-minutters-episoder. Du får blant annet ikke sett at relasjonene utvikler seg.

Heller ikke hvor tungt det er, er lett å se. Da Yrja kom til Nordkapp, like bak Steffen, hadde hun ikke spist på flere dager.

– Jeg var helt ferdig, jeg satt i den kajakken og var helt apatisk, minnes hun.

Det var ekstra deilig å slå ut Jakob!

Mestringsfølelse

I løpet av oppholdet på «71° nord», er Yrja en av de som virkelig har kjempet for finaleplassen. Hun har nemlig vært gjennom tre dueller, og vunnet alle.

– Jeg fikk en enorm mestringsfølelse av å vinne duellene.

Før deltakelsen hadde hun gruet seg ekstra til duellene, og forteller at selvtilliten har økt etter at hun var med på realityprogrammet.

– Det var ekstra deilig å slå ut Jakob, ler Yrja.

– Det hadde vært så pinlig å bli slått ut av ham!

Håper på mer TV

– Hva skjer fremover?

– Vi får se! Jeg elsker TV, men jeg driver jo med mine ting, som podkasten og sånn, sier Yrja.

Hun forklarer at det er vanskelig å legge planer på grunn av korona, men håper det ikke blir hennes siste TV-opptreden.

– Jeg skulle gjerne vært med på alt av reality unntatt «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel» sier hun.

– Så Mario har ikke inspirert deg til å sende inn en søknad?

– Nei, tror ikke jeg blir med på det for å si det sånn, sier Yrja og nøler:

– Men you never know! spøker hun.

– Hvordan tok Mario nederlaget i finalen, da?

– For oss var det hipp som happ. Det var så jevnt og vi unnet hverandre å vinne uansett, så vi føler at at alle vant, sier Yrja.

