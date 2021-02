Kultur Musikk Lokal artist i samarbeid med Sean Kingston: – Det er helt sykt å få denne sjansen Da Labi Ramaj var yngre, festet han til Sean Kingstons «Beautiful girls», nå har han laget en offisiell remiks av en av artistens nye låter. Publisert: 20. februar 2021, 16:00 Tonje Thorstad Kildal

Labi Ramaj fra Sandnes har laget en offisiell remiks av en av Sean Kingstons nye låter. FOTO: Sebastian Ophof Dagestad (arkiv)

Låten Labi har fått æren av å remikse er «I know you want me tonight» av Serena Rigacci og Sean Kingston. At det er en offisiell remiks vil si at låten vil bli lansert på artistenes offisielle spotifyprofiler i tillegg til andre strømmetjenester.

Labi synes det er veldig stas å få jobbe med en så stort artist.

– Det er helt sykt å få denne sjansen. Jeg har jo danset til hans låter på hjemmefester da jeg var yngre. Da hadde jeg aldri sett for meg dette, sier han.

Sean Kingston har samarbeidet med flere store artister tidligere. Her er han på scenen sammen med Justin Bieber. FOTO: LUCAS JACKSON / X90066

«Dette fikser jeg lett»

Labi ble kontaktet av labelet Hit Publishing som har laget låten. Der var det tre produsenter med, hvor den ene som i tillegg er DJ hadde spilt Labis låter på sine sett tidligere.

– Vanligvis bruker jeg maks én uke på å lage en remiks, så jeg tenkte at jeg fikset dette lett.

FAKTA: Sean Kingston og Serena Rigacci Sean Kingston Heter egentlig Kisean Jamal Anderson, og er en amerikansk-jamaicansk artist

I 2007 hadde han en verdenshit med låten «Beautiful girls», han har også hatt andre store hits som «Fire burning», «Me love» og «Take you there»

Han har også samarbeidet med flere store artister som Justin Bieber med låten «Eenie Meenie», og Nicki Minaj med låten «Letting go (Dutty love)»

Per nå har han 10.636.141 månedlige lyttere på Spotify Serena Rigacci Er en 18 år gammel italiensk artist

Hun kom på andre plass i den sjuende sesongen av Ungarske «X-faktor».

Hun har foreløpig 6,877 månedlige lyttere på Spotify

Labi utsatte derfor å jobbe med remiksen, for å fullføre andre prosjekter han holdt på med, og plutselig var det bare to uker igjen. Men da han åpnet prosjektet, innså han at det kunne bli vanskeligere enn han hadde trodd.

– Jeg hadde en plan for hvordan jeg ville gjøre det, men da jeg prøvde det, hørtes det ikke bra ut i det hele tatt.

Tempoet og stilen til «I know you want me tonight» var annerledes enn det han har pleid å jobbe med. Han gikk mye frem og tilbake på om han skulle lage noe annerledes.

– Likevel var det viktig at det var min egen stil, for det var jo det de forventet, sier han.

Gjorde ikke annet enn å høre på låten

De siste ti dagene før fristen ble krevende.

– Jeg tenkte på sangen hele tiden, og hørte på den uansett hvor jeg var – når jeg spiste, når jeg var i dusjen og på treningssenteret.

Til og med dem som var rundt han i denne perioden ble lei av låten.

– Det eneste jeg gjorde var å høre på den eller prate om den. Til slutt måtte de si ifra om at de ikke orket mer.

Sean Kingston har flere hits på samvittigheten, som «Beautiful girls», «Fire burning», «Me love» og «Take you there». FOTO: Chris Pizzello / AP

Men etter flere søvnløse netter, kom han endelig i mål og fikk sendt remiksen ferdige over til produsentene.

– Jeg forberedte meg på å si at jeg kunne lage noe nytt. Jeg ville jo ikke gå glipp av muligheten til å jobbe med Sean Kingston.

Så kom varselet om at han hadde fått en ny mail fra Hit Publishing på mobilen:

– Da låste jeg alle dørene, la vekk mobilen og nærmet meg forsiktig skjermen igjen. De fem sekundene føltes ut som en time.

Han åpnet opp mailen, som startet slik:

– Hi Labi Thank you for the update, the remiks sounds awesome!

Satser mer på musikk

Remiksen av låten kommer ut fredag 5. mars.

– Jeg er veldig spent på hvordan det går og hvordan den blir tatt imot.

Videre er planen å gi ut åtte nye låter i løpet av året.

– Denne høsten og vinteren har jeg jobbet veldig mye med musikk. Det er egentlig det eneste jeg har gjort det siste året, så jeg har jobber 12–15 timer hver eneste dag.

Drømmen er å jobbe sammen med Martin Garrix, røper Sandnes-produsenten og DJ-en. FOTO: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Dersom koronasituasjonen forbedrer seg håper, han også på å få spille konserter igjen.

– Jeg skulle egentlig spille konserter i Indonesia i fjor, men på grunn av pandemien ble det avlyst to dager før jeg skulle reise. Så snart pandemien er ferdig, skal jeg dit å spille.

På spørsmål om hvilken artist han drømmer om å jobbe med, har han et klart svar:

– Martin Garrix. Jeg har fulgt med på ham siden han startet, og jeg blir veldig inspirert av ham. Både med tanke på ham som person, måten han jobber på og musikken han lager.

Publisert: 20. februar 2021, 16:00