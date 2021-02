Kultur Festival Vennegjeng startet festival i Oslo, til sommeren kommer den til Stavanger En liten gjeng med folk som savnet noe å gjøre i Oslo. Det ble starten på Festival Uten Navn (FUN). Publisert: 07. februar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik så det ut da festivalen ble arrangert for første gang i 2018. I juli kommer den til Stavanger. FOTO: Vetle Giltner Bjaanes

– Oslo kan være en utfordrende by å komme til som ny. Det var det flere fra Rogaland som kjente på. Slik begynte det, sier Viktor Sanden (33).

Han er opprinnelig utdannet jurist og kommer fra Hommersåk. På si er Sanden daglig leder for FUN-festivalen, som ble arrangert for første gang i 2018.

Da ble Myntgata 2, et parkområde like ved Akershus festning, fylt av en god miks av sosiale aktiviteter, utstillinger og konserter med lokale artister.

Den samme miksen ønsker han og de andre frivillige i festivalen å ta med seg til Stavanger.

Fleksible

I løpet av 2018 ble festivalen arrangert to ganger på to forskjellige steder i hovedstaden. Slik har vennegjengen holdt det gående. Selv om koronaen satte en stopper for de fleste festivaler, klarte FUN-gjengen likevel å gjennomføre.

Det er mange positive sider ved å ikke være så store.

I tillegg til musikk fra lokale artister, er det også blitt arrangert utekino og silent disco. FOTO: Vetle Giltner Bjaanes

– Da kan vi være fleksible. Hvis myndighetene sier at vi kun kan ha 200 eller 400 gjester, så kan vi likevel skape noe, sier 33-åringen.

Per i dag kan han ikke si med sikkerhet hvor festivalen skal være, annet enn at det blir et grøntområde i byen. Festivalledelsen er også i dialog med flere lokale artister og band, men vil ikke gå ut med navn foreløpig.

1000 besøkende?

Mens personene som jobber med festivalen gjør arbeidet frivillig, får artistene et honorar. 33-åringen sier derfor at det vil koste penger å komme inn, samtidig som han forsikrer om at prisen ligger langt under det man vanligvis betaler for en festivalbillett.

Ifølge Sanden ser festivalledelsen for seg at arrangementet skal gå over to dager, aller helst tre. Gjerne med så mange som 1000 besøkende til dagen.

– Alt avhenger av smittesituasjonen. Den vil vi selvsagt følge nøye, sier han.

