Kultur TV-serie TV-seriene å glede seg til i høst Strømmetjenestene kappes om å by oss på stadig mer påkostede serier. Kampen om høstens TV-seere er knallhard, og vi lister opp noen norske og internasjonale godbiter. Publisert: 08. september 2022, 16:24 NTB

Emma Corrin (t.v) gir stafettpinnen over til Elizabeth Debicki, som skal spille Diana i 2022-sesongen av «The Crown».

Så er den her, høsten, med sine ulende vinder og mørke vindusruter – og tidenes tilbud på TV-serie-fronten. HBO er i gang med «Game of Thrones»-avleggeren «House of The Dragon», mens Amazon varter opp med svindyre «Ringenes Herre: Maktens Ringer».

HBO har også en ny runde med «The Handmaid's Tale» i ermet, og vi skal på ny få ta del i livet til «The Walking Dead», der en ny sesong allerede har rullet i gang.

På NRK er det et kostymeball som starter seriehøsten. Vi vender nemlig snuten mot badebyen Sanditon igjen, hvor vi svinge oss i Jane Austens ånd. Den nye sesongen fikk premiere allerede 5. september.

Og dette er bare oppvarmingen. Her er ytterligere noen TV-serier å glede seg til denne høsten.

«Pistol»

(Disney+, 8. september)

Regissør Danny Boyles serie i seks deler om Sex Pistols deler kritikerne hjemme i England, og John Lydon – aka Johnny Rotten – er blant de minst begeistrede. Serien baserer seg på selvbiografien til gitaristen Steve Jones, og den tar oss med til den mer slitne og skitne delen av England på 1970-tallet. Legendariske skikkelser står i kø.

«Pushers»

(NRK, 16. september)

Dette er et prisvinnende israelsk krimdrama, hvor hverdagen til et knippe unge menn, fra et ressurssvakt nabolag, skildres. Serien ble en skikkelig snakkis på hjemmebane, og Israel har tidligere vist at de kan dette med mørke samtidsfortellinger.

«Den tynne blå linjen»

(NRK, 18. september)

Oscar Töringe (Magnus), Amanda Jansson (Sara), Anna Sise (Faye) og Per Lasson (Jesse) fotografert under innspillingen av «Den tynne blå linjen», sesong to.

Vi skal tilbake til politiet i Malmö – der mange handlingstråder venter på å bli nøstet opp. Hvordan går det med Sara og Lea – og deres drømmer for framtiden? Manusforfatter Cilla Jackert har mer på lager når sesong to melder seg.

«Snabba Cash»

(Netflix, 22. september)

«Snabba Cash» er gangsterdramaet fra Stockholms underverden som vender tilbake denne høsten.

Den første sesongen var en stor suksess for Netflix, og nå skal vi få møte karakterene igjen. De trekkes stadig tilbake til gamle kjenninger – i underverdenen. Ekte gangsterdrama fra søta bror her, altså.

«Fenris»

(Viaplay, 25. september)

Nå roper vi snart ulv, ulv, for nå kommer storsatsingen «Fenris» i seks episoder, der Ida Elise Broch ( «Hjem til jul») spiller hovedrollen som biologen som reiser på besøk til faren – en omdiskutert ulveforsker. Snart blir det både uhyggelig og dramatisk.

«The Old Man»

(Disney+, 28. september)

Jeff Bridges spiller i «The Old Man». Ikke la tittelen lure deg, her blir det mer action enn man kan tro.

Her ser vi Jeff Bridges i rollen som en tidligere CIA-agent. Han må plutselig tørke støvet av gamle kunster når han befinner seg i skuddlinjen til en leiemorder. USA-premieren tidligere i juni ble en av de mest sette på kabel-TV på over et år.

«The Kingdom of Exodus»

(Viaplay, 9. oktober)

Lars von Trier gjenoppliver sin klassiske TV-serie «Riket» med en tredje sesong. Kjenninger som Tuva Novotny, Mikael Persbrandt og David Dencik støtter den danske skuespillereliten i nytappingen. Dette er en så stor begivenhet at serien fikk vise seg fram under filmfestivalen i Venezia. Samtidig er de to første sesongene restaurert og kan sees på Viaplay, som oppvarming.

«Shantaram»

(Apple TV+, 14. oktober)

Gregory David Roberts' roman, om hans tid som heroinavhengig, rømt fange i India, er blitt TV-serie – i 12 deler. Charlie Hunnam gjør sin største TV-rolle siden «Sons of Anarchy». Karakteren hans prøver å overleve i det kaotiske Mumbai på 1980-tallet – og opplever både kjærlighet og tragedie. Boken ble en bestselger for 20 år siden.

«Etterglød»

(NRK, 2. oktober)

Skuespillerne Thorbjørn Harr og Nina Ellen Ødegård fotografert sammen med regissør Atle Knudsen. Nå kommer snart «Etterglød» – serien som ifølge Harr er en feiring av kjærligheten og lyset den representerer.

Alvor er det også over dramaserien «Etterglød», som vant ungdomsjuryens pris for beste serie under TV-seriefestivalen i Cannes i sommer. Serien beskrives som en varm feelgood-historie, om hvordan det kan oppleves når en i nær familie får kreft.

«Ammo»

(TV 2, 13. oktober)

«Ammo» er en dramathriller der Nicolai Cleve Broch leder an, inn i den norske våpenindustrien. Cleve Broch har også vært med på å skape serien.

TV 2 har stor tro på «Ammo», en dramathriller der vi følger Bjørn (spilt av Nicolai Cleve Broch) inn i den norske våpenindustrien. Denne industrien står midt i en teknologisk revolusjon, og Bjørn lever ganske farlig. Eirik Svensson, som har regissert «Den største forbrytelsen», og «Harajuku», sitter ved regi-roret.

«The White Lotus»

(HBO Max, oktober)

En av fjorårets kritikerfavoritter er tilbake, men denne gangen skal vi til Sicilia. Nesten bare nye skuespillere – som Michael Imperioli (Christopher i «The Sopranos») og Aubrey Plaza (April i «Parks and Recreation») er med på gi rike folks i-lands-problemer et ansikt. Tanya (Jennifer Coolidge) er den eneste fra første sesong som returnerer.

«The Crown»

(Netflix, november)

Ny dronning på plass: Imelda Staunton blir tredje kvinne ut til å spille dronning Elizabeth når serien «The Crown» kommer tilbake – og kalenderen viser 1990-tallet.

Her blir det både ny sesong – og ny dronning. Imelda Staunton blir nemlig tredje skuespiller ut til å spille dronning Elizabeth når serien nå har kommet til 1990-tallet. Elizabeth Debicki ( «Tenet») spiller Diana, og denne femte sesongen kan fort bli kontroversiell.

«Pørni»

(Viaplay, desember)

Pørni vender tilbake på tv-skjermene i høst.

Superpopulære Pørni må få være med i oversikten, selv om vi strengt tatt går inn i vinteren når den hardtarbeidende alenemoren vender tilbake til skjermene. Denne gangen blir det søt musikk med «Kripos-Kenneth», spilt av Oddgeir Thune, og en bittersøt julefeiring står også for tur.

