Kultur OnlyFans OnlyFans vil forby seksuelt innhold Nettsiden OnlyFans, der brukere kan dele innhold mot betaling fra abonnenter, vil forby seksuelt innhold fra 1. oktober. Publisert: 20. august 2021, 10:13

OnlyFans forbyr seksuelt innhold pÄ nettstedet fra 1. oktober, opplyser selskapet. Mye av innholdet pÄ nettstedet, der abonnenter betaler for innhold produsert av andre, er av seksuell karakter.

Mye av innholdet pÄ nettstedet er pornografiske bilder og videoer. Forbudet kommer som fÞlge av press fra partnere som hÄndterer overfÞringen av penger for OnlyFans, ifÞlge en talsperson for nettstedet.

Det vil imidlertid fortsatt vÊre greit med nakenhet om innholdet er i trÄd med OnlyFans' retningslinjer. Det er uklart hva disse retningslinjene er. Selskapet vil komme med ytterligere informasjon i lÞpet av noen dager, heter det.

LES MER: Onlyfans-debtatten: Veronica Simoné Fjeld langer ut mot hvordan influensere markedsfÞrer porno

OnlyFans har blitt kjent som et sted der kjendiser kan kommunisere med tilhengere pÄ et mer personlig plan, og ogsÄ som en plattform der sexarbeidere kan legge ut og fÄ betalt for innhold pÄ et relativt trygt vis.

OnlyFans kan ikke lastes ned som app via bibliotekene til Apple eller Google, som forbyr pornografi.

Selskapet har forsĂžkt Ă„ distansere seg fra forbindelsen med pornografi, blant annet ved Ă„ lansere en strĂžmme-app for innhold om ting som trening, matlaging, humor og musikk.

OnlyFans oppgir Ă„ ha 130 millioner brukere, hvorav 2 millioner legger ut innhold til abonnenter. Disse har til sammen tjent 5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 45 milliarder kroner.

Publisert: 20. august 2021, 10:13