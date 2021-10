Kultur Aftenbladet ung Denne artisten varmer opp for Tiësto i Forum Expo 10. desember står den nederlandske DJ-legenden Tiësto på scenen i Forum Expo. Dit kommer også norske Matoma. Publisert: 26. oktober 2021, 12:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik så det ut da Matoma avsluttet Utopia-showet i 2017.

Dette bekrefter arrangøren i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

«NÅ får vi en superfresh artist som topper hele driden», sier arrangør Øivind Ekeland i pressemeldingen, samtidig som han usjenert legger til:

«DETTE BLIR BARE DEEEEIIIIILIG!!!!!!!!!!!!!»

Byas skrev først om DJ-besøket i september. Da var det klart at den nederlandske DJ-legenden og EDM-artisten Tiësto tok turen innom Stavanger på sin norgesturné.

I dag, tirsdag, kom nyheten om at Matoma slår følge.

– Jeg gleder meg helt vilt mye til å spille i Norge igjen! Det er ikke

noe som er bedre enn å runde av året med legenden Tiësto! Trondheim,

Ålesund og Stavanger – gjør dere klare for den største gjenåpningsfesten Norge har sett, sier Matoma i pressemeldingen.

Matoma har tidligere besøkt Stavanger i forbindelse med Utopia-festivalen tilbake i 2017.

Tom Stræte Lagergren, som han egentlig heter, debuterte tilbake i 2015.

Ved å utgi sololåter, to album og samarbeid med alt fra Dua Lipa til Snoop Dogg, har han oppnådd over to milliarder streams.

