Disney+ Dette er nyhetene hos Netflix, Disney og HBO i september Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper.

Ny sesong med «Money Heist» - eller Papirhuset på norsk - på vei!

Selv om vi fokuserer på serier her, er det også verdt å nevne at Billie Eilish debuterer på Disney+ med den filmatiske konsertopplevelsen Happier Than Ever: Et kjærlighetsbrev til Los Angeles, som har verdenspremiere fredag 3. september.

Resten av serienyhetene som det kan være verdt å merke seg:

1. september:

«Turning point: 9/11 and the War on Terror», sesong 1 - Netflix: Denne usminkede serien dokumenterer terrorangrepene 11. september 2001, fra al-Qaidas fremvekst på 1980-tallet til USAs voldsomme respons, både innenlands og utenlands.

«How to Be a Cowboy», sesong 1 - Netflix: Dale Brisby benytter seg av kunnskap om sosiale medier og rodeoferdighetene sine for å holde liv i cowboy-tradisjonene. Nå lærer han hele verden å være ekte cowboyer.

«Dyreredning i jungelen», sesong 1 - Disney+: Et team med miljøvernere og veterinærer vil redde dyr i nød og sørge for at mennesker og dyr kan leve i harmoni i India.

«Galácticos», sesong 1 - Disney+: En dokumentar i tre deler som handler om da Florentino Perez var president for fotballklubben Real Madrid.

«Genius», sesong 1-2 - Disney+: I sesong to er det Antonio Banderas i hovedrollen som Picasso, der man utforsker hvordan kunstnerens lidenskap og kreative kraft påvirket hans privatliv, som resulterte i flere stormfulle ekteskap, et ukjent antall affærer, samt skiftende politiske og private allianser.

«Grown-ish», sesong 4 - Disney+: Den amerikanske spin-off-serien av Black-ish er tilbake med en ny sesong.

«Hunnedager», sesong 1 - Disney+: Hunnedager er en kortfilmserie fra Pixar Animation Studios som følger de humoristiske uhellene til Hunn, den sjarmerende hunden fra Disney og Pixars «Se opp».

«Life in Pieces», sesong 1-4 - Disney+ : Situasjonskomedie fra 2015, og alle sesongene slippes nå hos Disney.

«Marvel Studios Legends» , sesong 1 - Disney+:

«That one word», sesong 1 - Disney+: Feyenoord. Fotballklubben som ligger ved bredden av Maas-elven i Rotterdam, og har en massiv fanskare i hele Nederland såvel som utenfor landets grenser. For første gang i løpet av sin 112-årige historie åpner Feyenoord nå alle dørene.

«The Orville», sesong 1-2 - Disney+: En amerikansk science fiction komedie tv-serie skapt av Seth MacFarlane fra 2017.

2. september:

«Q-Force», sesong 1 - Netflix: En homofil superspion og hans ustrukturerte LHBT-gjeng kjemper for å vise seg selv og resten av verden at byrået undervurderte dem. West Hollywood i dag, verden i morgen!

3. september:

«What we do in the shadows», sesong 3 - HBO: Etter en sjokkerende finale på andresesongen, er vampyrene tilbake med et nytt nivå av krefter. Om du ikke har fått med deg denne før, er serien basert på filmen med samme navn, og har en Imdb-vurdering på 8,5.

«A.P. BIO», sesong 4 - HBO: Komiserien følger Harvard-filosofen Jack Griffin (Glenn Howerton), som etter å ha mistet drømmejobben sin blir tvunget til å returnere til Toledo, Ohio for å jobbe som biologilærer på videregående skole. Etter at han ankommer Whitlock High School, gjør Jack det klart at han ikke har planer om å undervise i biologi i det hele tatt.

«D'Amello Show», sesong 1 - Disney+: Da D’Amelio-familien nærmest over natten gikk fra å ha et relativt anonymt og alminnelig liv til å bli kastet inn i Hollywood-rampelyset, fikk de både utfordringer og muligheter de aldri hadde kunnet forestille seg med på kjøpet. Charli, Dixie, Heidi og Marc gjør sitt beste for å bevare det tette båndet, samtidig som de prøver å tilpasse seg livet i Hollywood.

«Money Heist», sesong 5 - Netflix: Del 5 bind 1 er på vei! Og dette skal være seriens aller siste sesong, så det er bare å nyte de siste delene av Papirhuset mens man kan.

6. september:

«Billions», sesong 5 - HBO: Den femte sesongen ble fort avbrutt da koronapandemien inntraff. Omsider kommer de fem resterende episodene fra sesongen som egentlig ble sluppet i fjor vår!

7. september:

«On the Verge», sesong 1 - Netflix: Fire kvinner - en kokk, en alenemor, en arving og en jobbsøker - gir seg i kast med jobb og kjærlighet og en raus porsjon midtlivskriser i LA før pandemien.

«Robot Chicken», sesong 11 - HBO: Adult Swims stop-motion-komedie Robot Chicken er tilbake. Sesong 11 er proppfull av nye, morsomme parodier og vanvittige karakterer, fra Joe Exotic til Peppa Pig.

8. september:

«American Horror Stories», sesong 1 - Disney+: American Horror Stories er en spin-off av Ryan Murphy og Brad Falchuks prisbelønte serie «American Horror Story». I den nye antologiserien fortelles det en ny skrekkhistorie i hver episode.

«Bloody Tales of the Tower», sesong 1 - Disney+: Denne serien vil utfordre oppfatninger og myter knyttet til ikoniske Tower of London.

«Deep State», sesong 1-2 - Disney+ : Max Easton vil hevne drapet på sønnen, men blir dratt inn i en hemmelig informasjonskrig og en sammensvergelse som sikter på å utnytte det utbredte kaoset i Midtøsten.

«Nye doktor Doogle», sesong 1 - Disney: Dr. Lahela «Doogie» Kamealoha, et 16 år gammelt vidunderbarn, sjonglerer en spirende medisinsk karriere med de daglige tenåringsutfordringene. På sykehuset forbløffer Lahelas intelligens både pasienter og kolleger, og de gir henne kallenavnet «Doogie» etter 90-talls-TV-serien «Doogie Howser, M.D.».

«Mikke Mus» (kortfilmer), sesong 5 - Disney+: I denne serien med korte tegnefilmer befinner Mikke Mus seg i sprøe situasjoner sammen med vennene sine over hele verden.

«To Konger», sesong 1-3 - Disney+: Brady og Boome har levd et normalt liv til nå, men når rådgiveren ved hoffet på øyriket Kinkow, dukker opp, finner de ut at de er arvinger til den kongelige tronen på øya. De begynner å skjønne at livet snart vil endre seg drastisk for dem.

10. september

«Metal Shop Masters», sesong 1 - Netflix: I denne konkurransen må en gruppe metallkunstnere bruke sveiseferdighetene sine til å lage råtøffe kreasjoner av herdet stål. Bare én vinner premien på 50 000 dollar.

«Lucifer», sesong 6 - Netflix: Alle onde ting må få sin slutt - siste sesong av Lucifer har premiere nå i september.

13. september

«Scenes from a Marriage», sesong 1 - HBO: Dette er en moderne tolkning av Ingmar Bergmans klassiske svenske serie. Miniserien på fem episoder utforsker kjærlighet, hat, monogami, lyst, ekteskap og skilsmisse.

14. september:

«The World's Most Amazing Vacation Rentals», sesong 2 - Netflix: I denne realityserien besøker tre reisende forskjellige ferieboliger rundt omkring i verden, med tanke på ethvert budsjett, og delet sine eksperttips- og triks.

15. september:

«Den amerikanske dragen: Jake Long», sesong 1-2 - Disney+: Serien handler om 13 år gamle Jake Long som er halvt drage og halvt menneske.

«Europa fra oven», sesong 2 - Disney+: Serien tar oss med på en reise gjennom luften og viser fram noen av verdens flotteste land på en helt ny måte.

«Too Hot To Handle: Latino», sesong 1 - Netflix: I denne realityserien blir en gruppe single fra Latin-Amerika og Spania utfordret til å avstå fra sex. De tre første episodene kommer 15. september.

«Nailed It», sesong 6 - Netflix: Amatørkonditorer forsøker å gjenskape spiselige mesterverk for å vinne 10 000 dollar. Dette er delvis en realitykonkurranse, delvis en eneste stor røre.

17. September:

«Teenage Euthanasia», sesong 1 - HBO: Teenage Euthanasia er Adult Swims nye, sprø komiserie om død, familie, og utilsiktet oppstandelse. Serien utspiller seg i innlands-Florida i en nær fremtid og handler om eierne av Tender Endings begravelsesbyrå.

«Chicago Party Aunt», sesong 1 - Netflix: Her møter vi en idolisert trøbbelmaker med et helt spesielt talent for å unngå det å oppføre seg som en voksen. I tillegg har hun en soft-spot for sin sjelegranskende nevø.

«Sex Education», sesong 3 - Netflix: Det er et nytt år, Otis har tilfeldig sex, Eric og Adam er offisielle og Jean venter barn. Sesong 3 er rett rundt hjørnet.

21. september:

«Love on the Spectrum», sesong 2 - Netflix: Andre sesong fortsetter med å fortelle historiene til folk med autisme som navigerer seg gjennom dating-landskapet.

22. september:

«Dear White People», sesong 4 - Netflix: I fjerde sesong tar sted under sisteåret på college, der rollefigurene ser tilbake på det mest formative - og teatralske - året i livene sine.

«Jaguar», sesong 1 - Netflix: I 1960-tallets Spania blir en Holocaust-overlevende med i en gruppe med agenter som søker rettferdighet blant hundretalls nazister flyktet til landet for å gjemme seg etter krigen.

«Car S.O.S», sesong 8 - Disney+: Fuzz Townshend og Tim Shaw fortsetter jakten på klassiske biler.

«Pysjheltene», sesong 4 - Disney+: Pysjheltene (PJ Masks) handler om en gruppe barne-superhelter som alle bærer på unike krefter som de bruker i kampen mot erkeskurken Romeo.

«Secrets of the Space Shuttle», sesong 1 - Disney+: Dokumentarserie som viser historiene bal NASA's ikoniske romskip.

«Star Wars: Visions», sesong 1 - Disney+: Star Wars Visions er en antologiserie av kortfilmer som er skapt som en hyllest til Star Wars-universet av noen av verdens fremste animeskapere og historiefortellere.

«Y: The Last Man», sesong 2 - Disney+: Dette er en ny FX-dramaserie basert på DC Comics’ anerkjente tegneserie med samme navn. Serien tegner opp en postapokalyptisk verden der en katastrofal hendelse ødelegger alle pattedyr med Y kromosom – unntatt en cis-kjønnet mann og hans kjæle-ape.

24. september:

«Midnight Mass», sesong 1 - Netflix: I denne miniserien møter vi et lokalsamfunn som opplever mirakuløse hendelser og skremmende forvarsler etter ankomsten av en mystisk prest. Fra skaperen av The Haunting of Hill House.

«Ganglands», sesong 1 - Netflix: En beryktet ransmann, Mehdi, og Liana som enda er i den spede begynnelsen av en tjuverikarriere, blir involvert i en krig mellom narkotikagrupperinger. De må samarbeide for å redde sine kjære.

«Doom Patrol», sesong 3 - HBO: Sesong tre plukker opp tråden på slutten av Dorothys møte med Candlemaker, en konfrontasjon som fører til et forferdelig tap. Gjengen i Doom Patrol står ved et veiskille og hvert medlem sliter med å ta innover seg hvem de er og hvem de ønsker å være.

27. september:

«Nuclear Family», sesong 1 - HBO: Nuclear Family er en tredelt dokumentarserie fra HBO som følger filmskaper Ry Russo-Young mens hun vender kameraet mot sin egen fortid for å utforske betydningen av familie. På slutten av 70-tallet/begynnelsen av 80-tallet, da en homofil familie med to lesbiske mødre var et utenkelig konsept for de fleste, ble Ry og søsteren Cade født ved hjelp av sæddonorer.

28. september:

«Ada Twist, Scientist», sesong 1 - Netflix: Animasjonsserie for de minste der man følger åtte år gamle Ada Twist, en liten forskerspire med stor nysgjerrighet.

29. september:

«The Chestnut Man», sesong 1 - Netflix: En ung kvinne blir funnet brutalt drept på en lekeplass i København. Ved siden av henne ligger en liten dukke laget av kastanjer. Basert på kritikerrost roman.

«Find me in Paris», sesong 1-2 - DIsney+: Engelskspråklig ungdomsdrama innspilt i Paris.

«Luftens helter», sesong 1 - Disney+: En amerikansk animasjonsserie for barn som gikk på Disney Channel fra 1990 til 1991. Serien handlet om bjørnen Baloo.

«The Great North», sesong 1 - Disney+: Bli med familien Tobin fra Alaska på eventyr når alenefaren Beef prøver å bevare et godt forhold til barna Ham, Moon, Wolf og Wolfs forlovede Honeybee, og ikke minst til dattera Judy, hvis ambisjoner fører henne inn i det lokale kjøpesenterets glamorøse verden.

