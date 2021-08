Kultur Downton Abbey Løfter på sløret om nye «Downton Abbey» Andre kinofilm ut i kjølvannet av «Downton Abbey»-serien på TV har nå fått tittel – og der blir det blant annet et bryllup. Publisert: 26. august 2021, 13:58 NTB

Hele ensemblet fra første «Downton Abbey»-kinofilm ut er om bord i andre utgave, som blir å se i mars neste år.

Filmselskapet løftet onsdag litt på sløret under CinemaCon, melder Deadline. Tittelen blir «Downton Abbey: A New Era», og premieren står 18. mars 2022 over hele verden – «og bare på kino», som det heter på plakaten.

Det ble vist glimt fra den kommende filmen, som bringer Crawley-familien og deres tjenere på godset tilbake til publikum. I klippet forberedte de seg på en utenlandsreise, og den berømmelige butleren Mr Carson – spilt av Jim Carter – sier:

– Britene kommer.

Premieren på den andre filmen blir utsatt på grunn av koronapandemien.

Det var mye glitter og glamour og jazz, rapporteres det videre – og altså også et bryllup som er på gang. Når publikum vil få se denne filmteaseren, vites ikke.

Andre runde med «Downton Abbey» på kino skulle egentlig hatt premiere ved juletider i år, ifølge bladet Hello. Men innspillingen ble forsinket under koronapandemien, og premieren måtte utsettes.

Hele ensemblet fra første film ut er med i andre runde. I tillegg kommer nye fjes som Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West – sistnevnte underveis som den nye prins Charles i «The Crown».

