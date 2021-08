Kultur Nakenbilder OnlyFans snur og forbyr ikke seksuelt innhold likevel – Ropstad reagerer Nettsiden OnlyFans, der brukere kan dele innhold mot betaling fra abonnenter, går tilbake på sin avgjørelse om å forby seksuelt innhold etter utstrakt kritikk. Publisert: 25. august 2021, 18:23 NTB

OnlyFans skal ikke lenger forby seksuelt innhold.

Det skriver NBC News.

I utgangspunktet skulle seksuelt innhold, men ikke nakenbilder, forbys på plattformen fra 1. oktober. Mye av innholdet på OnlyFans har lenge vært pornografiske bilder og videoer, og sexarbeidere har brukt plattformen som et trygt sted for å dele innhold.

Da beskjeden om forbudet kom 20. august, forklarte OnlyFans det med at partnere som håndterer overføring av penger for nettstedet, ikke lenger ville assosieres med slikt innhold.

– Vi har fått de nødvendige lovnadene som lar oss støtte de mange skaperne som bruker oss, og har stanset våre planlagte regelendringer 1. oktober. OnlyFans står for inkludering og vil fortsatt tilby et hjem til alle innholdsskapere, skriver selskapet i en tweet.

LES MER: OnlyFans-debatten: Langer ut mot hvordan influensere markedsfører porno

Ifølge egne tall har OnlyFans drøyt 130 millioner brukere, 2 millioner som legger ut innhold, og har utbetalt over 44 milliarder kroner til dem som legger ut bilder og videoer på nettsiden.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ikke imponert over den nye avgjørelsen til OnlyFans.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ikke fornøyd med OnlyFans' beslutning.

– Er det virkelig mulig? Det er utrolig kritikkverdig at OnlyFans nå snur. Det sender et signal om at de ikke forstår alvoret, sier Ropstad til NTB.

Han mener beslutningen kan føre til mer utnyttelse av unge mennesker og barn.

– Vi vet at sosiale medier brukes for å dele overgrepsmateriale, begå overgrep og er en arena for overgripere å komme i kontakt med ofre. Steder som OnlyFans, må ta større ansvar for det som skjer på sine plattformer, sier statsråden.

Publisert: 25. august 2021, 18:23