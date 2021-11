Kultur Litteratur Diktsamling skal treffe unge på Snapchat Ida Lórien Ringdals diktsamling «Jenter på do» har fått fin mottakelse. Nå publiseres deler av boka i ny form – på Snapchat. Publisert: 29. november 2021, 10:21 NTB

Ida Lórien Ringdal treffer med sine dikt – som nå også skal ta turen til Snapchat.

Sofie Frøysaa, illustratør Nora Fikse og artist Farida bidrar alle til prosjektet som ifølge forlaget gir feministiske perspektiver til nye generasjoner.

– Vi vet at de unge er de som leser minst, og vi må nå dem der de er. Derfor kombinerer vi visuell kunst, litteratur og lyd for å åpne poesien for et større publikum, sier forlagssjef i Tiden, Kjetil Jørve. Han legger til:

– «Jenter på do» utmerker seg ved sin engasjerende tydelighet, og har en tematikk som kan treffe hos yngre lesergrupper enn de som vanligvis leser poesi.

Fanny Chays fra Gyldendal Tjenester og Vekst har følgende å si om prosjektet:

– «Jenter på do» er kraftfull og formatet er lekent og moderne – en perfekt diktsamling å oppleve på en helt ny måte.

Andre opplag av diktsamlingen er også på vei, melder forlaget Tiden.

Publisert: 29. november 2021, 10:21