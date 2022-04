Kultur Nyheter 17 prosent av unge følger nyhetene kun i sosiale medier 17 prosent av unge voksne får med seg nyhetsinformasjon kun via sosiale medier, ifølge Norsk mediebarometer 2021. Publisert: 26. april 2022, 11:46 NTB

Barometeret viser at 39 prosent av befolkningen konsumerte nyheter i sosiale medier en gjennomsnittsdag i fjor.

65 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år får med seg nyheter via tradisjonelle medier som TV, radio og aviser daglig.

– De fleste unge får med seg nyheter via flere ulike kanaler. Men 17 prosent oppgir at de kun får nyhetsinformasjon via sosiale medier, sier seniorrådgiver Emma Castillo Schiro, som er ansvarlig for Norsk mediebarometer 2021.

– Sosiale medier har blitt en plattform for nyheter på lik linje med de tradisjonelle mediene, sier Schiro.

Snapchat og Instagram er mest populært som nyhetsplattform for dem mellom 16 og 19 år. Blant voksne over 25 år er det Facebook som brukes mest til nyhetsformål.

Ifølge Schiro er det flere yngre som ikke følger med på nyheter i det hele tatt, verken via sosiale medier eller tradisjonelle plattformer.

– 18 prosent i alderen 16–24 år er såkalte nyhetsunnvikere, sier Emma Schiro.

