Kultur TV-serier Her er nyhetene hos Netflix, Disney+ og HBO Max i januar Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper. Publisert: 04. januar 2022, 15:33

Kirsten Bell dukker opp i ny serie hos Netflix.

5. januar:

«2. verdenskrig: Helvete under vann», sesong 1-3 - Disney+: Serien tar for seg krigføringen under havet; fra de alliertes angrep mot den mektige fienden, til katt-og-mus-leken mellom supermaktene og de viktigste ubåtoppdragene under andre verdenskrig og den kalde krigen.

«Big Sky», sesong 2 - Disney+: Når privatdetektivene Cassie Dewell og Jenny Hoyt gjenforenes for å undersøke et bilvrak utenfor Helena, Montana, oppdager de fort at saken kanskje ikke er så enkel å løse som det først kunne se ut som.

«The Accident», sesong 1-4 - Disney+

«Agents of S.H.I.E.L.D», sesong 7 - Disney+: Serien handler om organisasjonen S.H.I.E.L.D. som skal ta seg av saker relatert til utenomjordiske og overnaturlige fenomener.

«Amphibia», sesong 1 - Disney+: Animert amerikansk serie som hadde premiere på Disney Channel sommeren 2019.

«Car S.O.S», sesong 9 - Disney+: Fuzz Townsend og Tim Shaw er stadig på jakt etter klassiske biler og velfortjente eiere.

«Kiri», sesong 1 - Disney+: En jente forsvinner. I kjølvannet følger løgner og mistenksomhet. Hva har skjedd med Kiri?

«National Treasure», sesong 1 - Disney+: Komikeren Paul Finchley regnes nærmest som en nasjonal skatt, ikke like ettertraktet som i sine unge dager, men fortsatt populær. Inntil en ødeleggende beskyldning snur familiens liv på hodet og rister i grunnvollene.

«The Simpsons», sesong 32 - Disney+: Et gjensyn med familien i Springfield!

«Rebelde», sesong 1 - Netflix: Et nytt semester er i gang på Elite Way School, og en gammel fiende - det hemmelige samfunnet Losjen - truer med å knuse de musikalske drømmene til førsteårsstudentene.

10. januar:

«Euphoria», sesong 2 - HBO Max: På livets svingete veier i East Highland forsøker 17 år gamle Rue (Zendaya) å finne håp samtidig som hun kjemper med kjærlighet, tap og avhengighet.

12. januar:

«Apocalypse 101», sesong 1 - Disney+: Fire tidligere marinesoldater mener de har det som skal til for å kunne overleve enhver dommedagssituasjon.

«Gathering Storm», sesong 1 - Disney+: Dokumentarserie som viser klodens mest ekstreme stormer.

«Zeke and Luther», sesong 1-3 - Disney+: Zeke og Luther er en amerikansk komedieserie for barn og unge, og handler om to gutter som elsker skateboard og er store fans av skateren Tony Hawk.

«Cheer», sesong 2 - Netflix: Denne dokumentarserien følger opp- og nedturene til heiagjengen på Navarro College som satser alt for å vinne en ettertraktet mesterskapstittel.

13. januar:

«The Journalist», sesong 1 - Netflix: En ivrig journalist nekter å gi seg i jakten på sannheten bak en offentlig korrupsjonsskandale, selv når mektige fiender prøver å stoppe reportasjene hennes.

«Peacemaker», sesong 1 - HBO Max: Action-komedie basert på DC Comics sin skurk med samme navn. John Cena er med!

14. januar:

«Archive 81», sesong 1 - Netflix: En arkivar ansettes for å restaurere skadde videobånd, og blir dratt inn i et mysterium som involverer en savnet regissør og en demonisk kult.

19. januar:

«Queens», sesong 1 - Disney+: Queens følger fire kvinner i 40-årene som gjenforenes for en sjanse til å gjenerobre berømmelsen og stilen de hadde som nittitallsgruppen Nasty Bitches, en gruppe som gjorde dem til legender i hip-hop-verdenen.

«The Resident», sesong 5 - Disney+: The Resident er en amerikansk TV-serie med medisinsk drama som hadde premiere i 2018.

«Bluey», sesong 2 - Disney+: Bluey er en australsk animert TV -serie for de minste.

«Lovløst farvann», sesong 1 - Disney+: I en film funnet på en mobiltelefon etterlatt i en taxi på Fiji i 2014, skyter mannskapet om bord et skip av uviss nasjonalitet på fire menn som ligger i havet. Privatetterforsker Karsten von Hoesslin tar på seg saken.

«Salem», sesong 1-3 - Disney+: Salem er en amerikansk overnaturlig skrekk-tv-serie, løst inspirert av de virkelige Salem-hekseforsøkene på 1600-tallet.

«Smått - Småtassenes transporttjeneste», sesong 2 - Disney+: Penguinen Pip og flamingoen Freddy er juniorflyvere ved Smått, og vi blir med dem på eventyr.

«Jeff Goldblums verden», sesong 2 - Disney+: I de nye episodene i sesong 2 av National Geographic-serien, avdekker Jeff overraskende hemmeligheter knyttet til en rekke nye temaer.

«Too Hot to Handle», sesong 3 - Netflix: Nytt år, nye muligheter for de single til å forsøke å avstå fra sex.

«Heavenly Bites: Mexico», sesong 1 - Netflix: Mexicos kulinariske oppfinnsomhet, overdådige retter og særegne smaker utforskes i denne serien.

«El Marginal», sesong 4 - Netflix.

21. januar:

«Ozark», sesong 4 - Netflix: En finansrådgiver tar med seg familien fra Chicago til Ozrkfjellene der han må hvitevaske 500 millioner dollar på fem år. Nå kommer første del av fjerde sesong.

25. januar:

«Neymar: The Perfect Chaos», sesong 1 - Netflix: Neymar har oppnådd legendestatus, men også fått mye kritikk. I denne miniserien åpner han opp om karrierens og privatlivets mange opp- og nedturer.

«The Gilded Age», sesong 1 - HBO Max: Denne serien starter i 1882 der en ung Marian Brook flytter til New York for å bo med tantene sine som kommer fra gamle penger. Med er bde Christine Baranski, Cynthia Nixon og Louisa Jacobsen!

26. januar:

«Fancy Nancy Clancy», sesong 2 - Disney+: Nok en animert serie for de minste.

«Bobs Burgers», sesong 12 - Disney+: Serien omhandler Bob som driver en hamburgerrestaurant. Restauranten driver han sammen med den spesielle familien sin, som han bor sammen med i etasjen over.

«Unngå ulykken», sesong 1 - Disney+: I programmet analyseres virkelige ulykker fanget på film slik at du blir oppmerksom på faresignalene.

«Insania», sesong 1 - Disney+: En brasiliansk thriller-serie som hadde premiere i Brasil i nå i desember.

«Marvel’s Hit -Monkey», sesong 1 - Disney+: Etter at den japanske snøapens stamme blir slaktet, slår han seg sammen med spøkelset til en amerikansk leiemorder. Sammen begynner de å kjempe seg gjennom underverdenen i den japanske mafiaen.

«Narco Wars», sesong 1 - Disney+: Hvordan utviklet smuglernettverk seg til mektige kartell? Det utforsker denne dokumentarserien.

«Running Wild with Bear Grylls», sesong 6 - Disney+: Har du ferdighetene som skal til for å kunne overleve? Grylls tar med seg en ny kjendis i hver episode.

«Touch», sesong 1-2 - Disney+: Kiefer Sutherland er med i serien som omhandler en gutt som kan forutse hendelser før de finner sted.

27. januar:

«I Am Georgina», sesong 1 - Netflix: Følg Georgina Rodriguez - mor, influenser, forretningskvinne og Christiano Ronaldos partner - i dette emosjonelle og dyptgående portrettet av henne og livet hun lever.

28. januar:

«In from the Cold», sesong 1 - Netflix: En amerikansk alenemor blir avslørt som en russisk spion og må sjonglere familieliv med sine unike hamskifteegenskaper i kampen mot en lumsk fiende.

«All of us are Dead», sesong 1 - Netflix: En videregående skole står i sentrum for utbruddet av et zombievirus. De innesperrede elevene må enten kjempe seg til frihet eller bli en av de infiserte.

«The Orbital Children», sesong 1 - Netflix: I 2045 klamrer to barn født på månen og tre fra jorden seg fast til livet etter at en ulykke på en romstasjon avsondrer dem fra omverdenen.

«The woman in the house across the street from the girl in the window», sesong 1 - Netflix: Anna sluker vin, piller, gryteretter og har en altfor livlig fantasi. Hun er besatt av den kjekke naboen over gaten og blir vitne til et mord - eller blir hun det?

