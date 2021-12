Kultur Film Nye Spider-Man svinger inn til ny milepæl «Spider-Man: No Way Home» fortsetter å lokke kinopublikum til salene verden over. Publisert: 28. desember 2021, 11:04 NTB

Den nyeste filmen i Spider-Man-universet håver inn og passerer den magiske grensen på 1 milliard dollar i billettinntekter.

Filmen er nå den første siden pandemien til å bringe 1 milliard dollar til billettlukene, melder flere medier.

Filmen tar seg dessuten dit på bare tolv dager, noe som gjør den til den tredje raskeste filmen til å nå milliard-merket etter «Avengers»-filmene «Endgame» og «Infinity War».

Skaper liv i kinomarkedet: Tom Holland som Spider-Man.

«No Way Home» passerer også den nest mest innbringende filmen i år, det kinesiske krigsdramaet «The Battle at Lake Changjin». Variety noterer seg at superheltfilmen gjorde det uten å ha hatt visninger i Kina, som for tiden er det største kinolandet i verden.

