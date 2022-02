Kultur Festival Nok en artist klar for Mablis Marie Ulven, kjent som Girl in Red, står på scenen i Vålandsskogen i sommer. Publisert: 14. februar 2022, 14:24 Janne Håland

Marie Ulven - aka Girl in Red.

«Det er med så stor glede å endelig kunne annonsere at Marie Ulven, også kjent som “Girl In Red”, kommer til oss i sommer!» står det i en fersk pressemelding fra Mablis.

Musikkfestivalen skjer i Vålandsskogen 17.–18. juni.

Festivalen trekker fram at Ulven er historisk med sine sju nominasjoner til årets Spellemann-utdeling. Ifølge Mablis har ingen noensinne blitt nominert i så mange kategorier.

«Debutalbumet hennes har blitt rost fra verden over, og det vises igjen med hennes 12 millioner månedlige lyttere på Spotify.» står det videre i pressemeldingen.

Horten-artisten kom for alvor på radaren da hun ble kåret til vinneren av «Urørt» på P3.

Flere store artister

Det er allerede bekreftet at Emilie Nicolas skal spille på Mablis. Også den humoristiske rapperen Kjartan Lauritzen kommer, det samme gjør amerikanske Big Thief og FreyaandHelena.

Det gjør også Gabrielle, 36-åringen fra Bergen som ble kjent over hele landet etter at hun ga ut megahiten «Ring meg» i 2011.

Gabrielle er blant artistene under årets Mablis-festival.

Den britiske duoen Sleaford Mods kommer også til Vålandsskogen med sin kombinasjon av rap-elektronisk punkmusikk.

Slutt på Mablish

– Endelig får vi en fullverdig festival i full skala, har festivalsjef Eirin Hjørnevik Sandstad tidligere sagt til Byas.

Korona satte i fjor kjepper i hjulene for festivalen, som av den grunn fikk navnet «Mablish».

Hun utelukker ikke at det også i år blir saccosekker her og der, som under fjorårets festival:

Alle earlybird-billettene til festivalen ble utsolgt rett etter forrige festival, ifølge Sandstad.

Publisert: 14. februar 2022, 14:24