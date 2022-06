Kultur Disney+ Storfilmen «Lightyear» forbys i Emiratene på grunn av animert kvinnekyss Denne uken er det verdenspremiere for den nye familiefilmen «Lightyear» alle andre steder enn i De forente arabiske emirater. Årsaken er to animasjonskarakterer som er kvinner – og som kysser hverandre. Publisert: 14. juni 2022, 18:00

Det er karakteren Alisha Hawthorne (Uzo Aduba), som kysser sin kvinnelige partner i en scene som først skapte diskusjon innad i Pixar/Disney, og deretter gjør at filmen blir forbudt i Emiratene.

Også Malaysia har ifølge nyhetsbyrået AP angivelig forbudt filmen, som løfter frem rollekarakteren Buzz Lightyear fra Disney og Pixars populære «Toy Story»-filmer, fra kinovisning.

«Lightyear» – med et budsjett på 200 millioner dollar – forventes å bli en av Disneys store animasjonsfilmer i år, hvor kinobransjen skal komme seg opp av bølgedalen etter pandemien. Bare i premiereuken spås det at den vil spille inn 100 millioner dollar.

Emiratenes mediereguleringskontor, som hører innunder i landets ungdoms- og kulturdepartement, opplyste via en Twitter-melding mandag at animasjonsfilmen ikke blir å se der. Årsaken er at «brudd på landets standarder for medieinnhold», noe som gjør at sensurmyndighetene ikke gir den lisens for kinovisning.

Chris Evans låner stemmen til hovedkarakteren «Buzz Lightyear».

De forente arabiske emirater er en muslimsk nasjon som kriminaliserer likekjønnede relasjoner. AP skriver at «Lightyear» allerede var satt opp med visninger. Men i løpet av sist helg spredte en kampanje med hashtagen «forby visning av Lightyear i Emiratene» på arabisk seg i sosiale medier.

Kvinnekysset skapte bruduljer på hjemmebane i USA også, der det først ble klippet bort – for så å komme på plass igjen. Det skjedde i kjølvannet av at Pixar-ansatte gikk ut med påstanden om at Disney-ledelsen aktivt sensurerte «åpenlys homofil hengivenhet», og den påfølgende debatten om «Don't Say Gay»-loven i Florida, rapporterte Variety tidligere i år.

