Netflix satser på ukjent talent

Strømmetjenesten lanserer et nytt prosjekt der en ukjent regissør, produsent eller manusforfatter får 1,5 millioner pund for å realisere et nytt filmprosjekt.

Den ferdige filmen skal så – naturlig nok – få verdenspremiere på Netflix, skriver The Guardian.

Til sammen vil seks filmskapere bli valgt ut til kortlisten, og det er også muligheter for at mer enn et filmprosjekt blir interessant for Netflix å følge opp.

Prosjektet har fått tittelen Breakout, og tanken er at filmskapere med gode ideer skal få slippe å tenke på penger mens de utvikler nye filmer, heter det fra strømmetjenesten.

«De trenger ikke tenke på det økonomiske, og filmen deres kommer til å få en global premiere. Dette er alle filmskaperes drøm», sier Hannah Perks, som er ansvarlig for britiske filmer på Netflix, til The Guardian.

