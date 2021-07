Kultur Stavanger sentrum Kjekke ting som skjer denne helga Matfestival, markeder, EM-finale og mer! Publisert: 08. juli 2021, 08:00 Tone Pedersen

Det blir flere markeder i sentrum denne helga. FOTO: Fredrik Refvem (arkiv)

Denne guiden gjelder fra torsdag til søndag, 8.-11. juli 2021.

AKKS Musikkleir 2021

Hva: Musikkaktiviteter

Hvor: Metropolis, Stavanger sentrum

Når: Mandag til fredag, kl.8 - 16

I fire uker framover er det gratis musikkleir på Metropolis. Denne uka er det hiphop- og DJ-uke, og Stini Ekeland, Tonning Helgø og Tore Pang kommer innom! Sjekk ut AKKS sine nettsider for mer info og påmelding! Hvis du ikke kan melde deg på en hel uke, er det drop in-muligheter.

Gratis. Åpent for alle mellom 11 og 18 år.

Tour de Food

Hva: Foodtruck-festival

Hvor: Utenfor Oljemuseet, Stavanger sentrum

Når: Torsdag til lørdag, kl.12–20 (18)

Torsdag ruller det inn en ny matfestival til Stavanger. 14 trucks har til nå meldt ankomst.

LES MER: Får du ikke med deg Gladmat? Ny matfestival dukker opp uka etter

Solsiå rundt

Hva: Pub til pub-runde

Hvor: Sandnes

Når: Torsdag kl.18

Melkebaren, Noi og Petite har slått seg sammen og inviterer til Solsiå rundt. Turen starter med ølsmaking på Melkebaren, via noe å bite i på Noi - og avsluttes med cocktails på Petite.

Pris: 630 kroner.

Musikkbingo

Hva: BINGO-trallala

Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger sentrum

Når: Torsdag kl.20

Den ukentlige musikkbingoen på Checkpoint is going down torsdag.

Karaoke @Fri

Hva: Kara-O-Keeee!

Hvor: Fri Bar, Fargegata, Stavanger sentrum

Når: Hver torsdag fra kl.21

Fri Bar ønsker velkommen til «den mest populære karaoken i hele Skandinavia og Antarktis», faktisk!

Krypto langs kysten - sommerturné

Hva: Hør og lær

Hvor: Sportscafeen, Vågen, Stavanger

Når: Fredag kl.19

Noe du lurer på rundt bitcoin (eventuelt bitch-coin, som mamma kaller det) eller kryptovaluta? Da kan du sikkert få svar her førstkommende fredag. «Kongeriket» som serverer gratis tutorials, analyser og spådommer, har lagt ut på sommerturné.

Gratis entré.

Marked på Torget

Hva: Lokal handel

Hvor: Torget, Stavanger sentrum

Når: Lørdag kl.10

Marked med lokale håndverkere, kunstnere, produsenter og foodtrucker. Alt er unikt og med lokal tilknytning, loves det.

Brukt- og vintagemarked

Hva: Gjør et bruktfunn!

Hvor: Øvre Holmegate, aka Fargegata, Stavanger sentrum

Når: Søndag fra kl.12

Hvorfor ikke avslutte helga med å gjøre et bruktfunn i Fargegata! Her kan du finne alt fra klær, sko og smykker til kopper, glass og LP-er.

EM-finalen

Hva: Finale!

Hvor: En skjerm nær deg

Når: Søndag kl.21

Enten du elsker fotball eller ei; endelig er vel det oppsummerende ordet! Etter ukesvis med gruppespill og finaler som får alle som ikke var best i brøkregning til å telle på fingrene - nå er det omsider finale. Vinneren skal kåres! Du kan selvfølgelig se den på nærmeste skjerm. Foretrekker du større skala i sosiale omgivelser, kan Fotballefeber utenfor Oljemuseet nok være plassen for deg denne lørdagen.

Noe du synes mangler?

Vi har startet opp med helgeanbefalingene våre igjen! Hver uke tar vi et utvalg av det som skjer i byene våre. Send gjerne tips om hva som skjer neste helg innen onsdag morgen - til tips@byas.no! ✌

Publisert: 08. juli 2021, 08:00