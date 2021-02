Kultur Koronaviruset Brødrene startet bedriften for et år siden. Nå samarbeider de med amerikansk Grammy-artist Mye pågangsmot og flere tilfeldigheter sikret sikret det unge selskapet en lukrativ avtale. Bak den satsingen står to brødre fra Jelsa. Publisert: 26. februar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Brødrene Steffen og Kristoffer Øigjord fra Jelsa står bak Snotrava. FOTO: Privat

– Dette kan bety mye for hvem vi kommer til å samarbeid med og hvilke jobber vi kommer til å gjøre i fremtiden, sier daglig leder i Snotrava, Steffen Øigjord (25).

Han og broren Kristoffer (22) de siste månedene samarbeidet med den amerikanske artisten Wyclef Jean. Han er produsent på låta til artisten Ida Tolou, som Jelsa-duoen nå har laget musikkvideoen til.

– Innspillingen var i Tromsø i desember. Siden artisten var norsk, måtte plateselskapet ha et norsk selskap til å lage videoen. De vurderte flere, men valgte til slutt å samarbeide med oss. Det er vi veldig glade for, sier Kristoffer.

Musikkvideoen slippes om noen uker, men deler av den ble publisert på artisten Ida Tolous Instagram i går torsdag:

Stort kontaktnett

Men hvordan henger det sammen at to brødre i 20-årene fra Jelsa i Ryfylke jobber med en musikkvideo i Tromsø, på oppdrag for en artist fra USA med tre Grammy-priser på peishylla?

Her kommer yngstebroren inn, som etter flere foto- og videooppdrag ute i verden har sikret seg et godt kontaktnett.

– Det begynte med at jeg lagde noen videoer for en amerikansk kampsportkunstner som 15-åring. Han traff jeg på et seminar i Stavanger. Han var fornøyd med jobben min, så ballet det på seg med flere oppdrag og flere kontakter.

Reise- og eventyrlysten som Kristoffer var, ble veien kort til jobber rundt forbi i verden. Enten det var i USA, Egypt, Spania eller Nederland.

Slik holdt han på til pandemien stengte reisemulighetene.

– Da var jeg samtidig drittlei av å drive business. Mange prøver å utnytte deg, da er det viktig å ha noen å stole på, sier 22-åringen og viser til Steffen.

Storebroren har nemlig økonomiutdanning i bunn.

– Vi snakket om ideen i slutten av 2019. På nyåret i 2020 bestemte vi oss for å satse, legger Steffen til.

Kunst?

Tross pandemier og usikre økonomiske tider, viste det seg å være et marked i Stavanger som brødrene kunne livnære seg av. Selskaper innenfor oljenæringen har så langt vært de største kundene.

Selv ser Kristoffer, som har det kreative ansvaret i bedriften, på seg selv som kunstner. Han omtaler også videoene og fotografiene som kunst, til tross for at det oser reklame og påvirkning av produktbeskrivelsene.

– Er det ikke motstridende å kalle noe så kommersielt for kunst?

– Alle vil ha en mening om hva kunst er, men uansett om jeg skaper film eller foto for kommersielle eller personlige grunner så har jeg kunstnerisk frihet og skaper fra sjela. Det er følelsen til det jeg gjør som utgjør en forskjell, sier 22-åringen.

I Østervåg har Snotrava-duoen funnet seg godt til rette. FOTO: Privat

Studio

Brødresamarbeidet fortsetter ut i 2021. Inngangen på det nye året ble feiret med nytt studio i Østervåg. Flyttejobben ble unnagjort på nyttårsaften.

Trenden har vært at bedrifter må stenge på grunn av pandemien. Koronaviruset førte imidlertid til det motsatte for brødrene fra Jelsa.

– Korona gjorde at oppdragene i utlandet ikke ble mulig. Da måtte vi skape nye muligheter her hjemme i stedet, sier Kristoffer.

– Det er her vi skal ha basen vår. Vi ønsker fortsatt å ha muligheten til å ta jobber i utlandet, men per nå vil vi slå oss opp i Rogaland, sier Steffen.

