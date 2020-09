Kultur Tiktok Slik skal Youtube ta opp kampen mot Tiktok «Shorts» er på vei. Publisert: 17. september 2020, 19:30 Line Pevik

FOTO: DADO RUVIC / X02714

I vår var det mye som tydet på at Youtube var i full gang med å rulle ut en egen konkurrent for Tiktok, kalt Shorts. Den gang nektet selskapet å kommentere, men nå er det bekreftet. Det skriver Tek.no.

I et blogginnlegg skriver selskapet selv at de åpner opp for betatesting i India innen kort tid. Resten av oss må vente.

Men hva skal Shorts bli? Ikke særlig ulikt Tiktok, ser det ut til. Korte videoer opp til 15 sekunder, koblet opp mot sanger og musikklipp. I tillegg skal det være flere klipp- og redigeringsmuligheter, og timer-funksjon for å kunne filme uten å måte holde mobilen.

Publisert: 17. september 2020, 19:30