Kultur Disney+ Dette er nyhetene hos HBO, Netflix og Disney+ i desember Vi har sjekket premieredatoene for de nye seriene hos de tre strømmetjenestene. Publisert: 02. desember 2020, 09:55 Line Pevik

Endelig får vi vite fortsettelsen av «Hjem til jul»! FOTO: Netflix

1. desember:

The Holiday Movies That Made us, Netflix: I bak-scenen intervjuer får vi innsikt i de ekte historiene bak de store julefilmene.

2. desember:

Fremmede planeter, sesong 1, Netflix: Den Oscar- og Golden Globe-nominerte skuespilleren Sophie Okonedo er forteller i denne naturserien. Serien blander fakta og fiksjon, og bruker lovene for livet på jorden til å se for seg fremmed liv på andre planeter.

3. desember:

Private Lives, Netflix: I en verden hvor data ikke lenger er privat, avdekker svindlere at regjeringen og et grådig selskap driver med shady overvåkning.

Do Do Sol Sol La La Sol, Netflix: En pianist som tapte alt - utenom smilet sitt - lar seg lede til en liten by hvor hun finner både håp, hjem og kjærlighet.

4. desember:

Selena: The series, sesong 1, Netflix: Den ikoniske meksikansk-amerikanske sangeren Selena sikter mot stjernene. Sammen med familien ofrer hun alt for å oppnå drømmen.

Kingdom of the Mummies, sesong 1, Disney+: I skyggen av verdens eldste pyramide, finner et team arkeologer det første egyptiske begravelsesbyrået som noen gang er funnet. Dokumentarserie.

The Mirimar Murders, HBO: Denne dokumentarserien i seks episoder forteller den bemerkelsesverdige historien om Pablo Ibar og Seth Penalver. I 1994 de ble dømt for å ha begått mord, innbrudd, ran og forsøk på ran.

Big Mouth, sesong 4, Netflix: Animasjonsserien er klar med sesong fire og det nærmer seg slutten av åttende klasse - og de utfordringer som følger med.

Hvitulvens rike, sesong 1, Disney+: En fotograf reiser til det avsidesliggende, majestetiske landskapet i Arktis på jakt etter den legendariske hvitulven.

Sydney to the Max, sesong 2, Disney+: Handlingen foregår i nåtiden med tilbakeblikk til nittitallet, og handler om ungdomsskoleeleven Sidney som bor sammen med sin far, Max, og progressive bestemor, Judy.

5. desember:

Detention, Netflix: En student avdekker hemmeligheter på sin high school, av den paranormale sorten.

7. desember:

Euphoria Special, HBO: Denne dukker opp midt mellom to sesonger, der high school-dramaet fortsetter der sesongfinalen slapp. De to spesialepisodene skal fungere som en bro mellom første og andre sesong.

Your Honor, HBO: Emmy- og Golden Globe-vinner Bryan Cranston (Breaking Bad) spiller den høyt respekterte dommeren Michael Desiato, hvis sønn blir involvert i en trafikkulykke og stikker av fra åstedet i denne miniserien. Desiato forsøker selvfølgelig dekke over for sønnen - og da kan dramaet begynne!

Rom 2806: Anklagen, sesong 1, Netflix: Denne dokumentarserien følger en overgrepssak fra 2011 som involverte den franske politikeren Dominique Strauss-Kahn da han var på høyden av sin karriere.

8. desember:

Mr. Iglesias: Part 3, Netflix: Når han starter opp et nytt forhold, pusher Gabe studentene sine til å møte sine redsler, drømme stort og tro på seg selv.

10. desember:

Alice in Borderland, Netflix: En videospillavhengig ung mann befinner seg i en merkelig versjon av Tokyo, hvor han og andre gjester må delta i dødelige spill for å overleve.

The New Pope, sesong 2, HBO: Serien er skapt og regissert av Oscar-vinneren Paolo Sorrentino, og er en fortsettelse av 2016-serien The New Pope, med Jude Law. Første sesong endte med at Lenny fikk et hjerteinfarkt, og jakten på en etterfølger er nå i gang. I den nye sesongen spiller John Malkovich rollen som Sir John Brannox/John Paul III.

11. desember:

Kaoset du forlot, sesong 1, Netflix: En lærer begynner jobben sin på en videregående skole, men hjemsøkes av et mistenkelig dødsfall som skjedde der noen uker før – og begynner å frykte for sitt eget liv.

Cosmos: Possible Worlds, sesong 2, Disney+: Amerikansk dokumentarserie som gikk på National Geographic i mars i år.

PJ Masks, sesong 2 og 2, Disney+: To sesonger av pysjheltene kommer på rappen!

14. desember:

Tiny Pretty Things, Netflix: Når stjernestudenten på elite-balletskolen går ned for telling etter et angrep, må erstatteren hoppe inn i en verden med løgn, svik og dødelig konkurranse.

15. desember:

Song Exploder: Volume 2, Netflix: The Killers, Natalia Lafourcade, Dua Lipa and Nine Inch Nails er med i del to av serien.

16. desember:

Raised by Wolves, sesong 1, HBO: Serien handler om to menneskelignende roboter som har fått i oppgave å oppdra menneskebarn på en mystisk jomfruplanet.

Vir Das: Outside In - The Lockdown Special, Netflix: Nå må man som komiker gjøre forestillinger online - til folk i stuene sine, men man kan jo nå hele verden!

How to ruin christmas: The wedding, Netflix: Tumi vender hjem igjen for jula, og klarer å ødelegge søsterens bryllupsplaner. Nå må hun rette opp i ting før det er for seint.

The Ripper, sesong 1, Netflix: På slutten av 1970-tallet slet britisk politi med å identifisere — og ikke minst pågripe — den verdenskjente seriemorderen Yorkshire Ripper.

17. desember:

The Stand, HBO: Serien er basert på den post-apokalyptiske horror-romanen fra 1978 av Stephen King. Den starter etter at en global og dødelig pandemi(!) har lagt jorden øde. Vi følger en liten gruppe overlevende anført av den 108-år gamle Mother Abigail, som kjemper for å sikre menneskehetens overlevelse.

18. desember:

Sweet Home, sesong 1, Netflix: Menneskene forvandles til voldelige monstre som terroriserer samfunnet, og en plaget tenåring og naboene hans kjemper en hard kamp for å overleve og forbli menneskelig i denne koreanske serien.

Hjem til jul, sesong 2, Netflix: Denne er det nok mange som har gledet seg til. For hvem er det som ringte på døra i siste episode sesong 1? Endelig får vi svar!

The Mandalorian, sesongavslutning sesong 2, Disney+: I desember er det tre nye avsnitt, og sesongavslutningen kommer 18. desember. Hvordan vil reisen gjennom den farlige galaksen ende?

Disney Parks Sunrise Series, sesong 1, Disney+: Bli med på soloppgang i Disney-parkene, rett og slett!

Gabby Duran og de umulige, sesong 1, Disney+: En jente får jobben som barnevakt for noen veldig viktige utenomjordiske barn. De gjemmer seg på jorden, forkledd som vanlige barn, men de skal vise seg å være er alt annet enn vanlige.

On Pointe, sesong 1, Disney+: En dokumentarserie på seks deler som viser en sesong hos the School of American Ballet i New York. Følg drømmene til unge studenter som prøver å bli proffe ballettdansere.

21. desember:

Sløborn, sesong 1, HBO: Serien blander coming-of-age-drama med pandemisk thriller og følger beboerne på en liten øy i Nordsjøen.

25. desember:

Bridgerton, Netflix: Historisk kostymedrama! Serien følger Daphne Bridgerton, den eldste datteren i den mektige Bridgerton-familien og hennes debut i det svært tøffe jakten etter en passende ektemann.

27. desember:

Outlier, sesong 1, HBO: Maja Angell, en ung akademiker i London, spesialiserer seg på psykologiske profiler av seriemordere. Når hun får høre om drapet på en kvinne på sitt hjemsted i Nord-Norge, vender hun tilbake til sitt samiske lokalsamfunn for å bistå med etterforskningen.

Normal People, sesong 1, HBO: Her følger vi Marianne og Connell, som kommer fra ulik bakgrunn men bor i den samme irske byen. Kjærlighetsforviklinger oppstår!

30. desember:

Best leftovers ever! Netflix: Topp-kokker vil ta restematen til nye høyder i denne ultimate food makeover-konkurransen.

Equinox, sesong 1, Netflix: 20 år etter å ha blitt vitne til at en buss full av studenter forsvant, treffer Astrid en mann hun gjenkjenner som et av ofrene, og hun begynner å undersøke saken.

31. desember

Chilling Adventures of Sabrina, part 4, Netflix: Igjen må Sabrina og gjengen bekjempe farer som truer, én etter én!

