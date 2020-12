Kultur Julekalender Ane Marit bruker en hel arbeidsdag på hver luke i sin spesielle julekalender – Det er alltid skummelt å legge ut noe på nettet, men jeg hadde heller ingenting å tape, sier Ane Marit Hølås (27) fra Trondheim. Publisert: 16. desember 2020, 19:00 Synne Mauseth

Ane Marit Hølås har funnet sin egen måte å spre juleglede på i år. FOTO: KJGFOTO

30. november bestemte hun seg for å lage en julekalender utenom det vanlige.

– Jeg trengte å finne på noe som jeg selv syntes var gøy, og som forhåpentligvis kunne glede andre. Plutselig var jeg i gang, sier Ane Marit til trd.by.

Vil være positiv

Som frilansmusiker har hun den siste tiden vært uten arbeid. Fram til mars bodde hun og jobbet i Oslo, men flyttet hjem til foreldrene i Trondheim da koronautbruddet kom.

– Alle har det kjipt akkurat nå, men jeg prøver å se det positive i det hele. Nå får jeg mer tid med tantebarna mine for eksempel, sier hun.

Å lage sin egen adventskalender ble redningen for Ane Marit i adventstiden. Hver dag legger hun ut en ny video på Instagram, hvor hun synger en julesang. Hver video inneholder flere klipp som legges oppå hverandre, slik at det hele blir flerstemt og med melodi.

– Det tar mye lengre tid enn man skulle tro. Det blir fort en arbeidsdag, sier Ane Marit og ler.

Egen arbeidsplass

Ane Marit er vokst opp i en musikalsk familie, og allerede som fireåring begynte hun å spille cello. Etter å ha gått musikklinja, bestemte hun seg for å fortsette med musikken og har tatt en bachelorgrad i musikkteater i Oslo.

De siste årene har hun jobbet med Elvis-show i Tønsberg og som showartist i Thailand – for å nevne noe. Men de siste månedene har hun måttet sysselsette seg selv.

– Jeg har på en måte skapt min egen arbeidsplass med kalenderen nå. Selv om jeg ikke tjener noen penger, får jeg mye glede utav det – noe jeg håper også andre får, sier hun og smiler.

Tilbakemeldingene har i hvert fall vært gode.

– Mange sier at det er dagens høydepunkt og at de får julestemning. Folk jeg ikke har snakket med på mange år kommer med ønskesanger, så det er jo artig. Det virker som om folk synes det er koselig, og at de får julestemning i ei trasig tid.

