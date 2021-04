Kultur Netflix «Ring min agent!» fortsetter Den franske komiserien, som på norsk har tittelen «Ring min agent», får forlenget sitt liv. Publisert: 19. april 2021, 11:16 NTB

Camille Cottin er sjefsagent Andréa Martel i Netflix-serien. FOTO: Netflix

Serien skal ikke bare få en femte sesong, den skal også bli spillefilm.

Det ble sagt at den hyllede Netflix-seriens fjerde sesong var den siste, men til fansen store glede blir det nå altså ikke slik.

Ifølge The Guardian skal filmen gå i innspilling allerede inneværende år, og den skal handle om at seriens karakterer reiser til New York, for en filminnspilling. Seriens femte sesong skal utspille seg etter filmens handling.

LES MER: Nye sesonger med «Bridgerton» på gang

Juliette Binoche spiller også i «Ring min agent!». FOTO: AP

«Ring min agent!» hadde premiere i 2015 og handler om en gjeng agenter i et av Paris' mest fremgangsrike talentbyråer, som kjemper for å holde kundene sine fornøyde.

Publisert: 19. april 2021, 11:16