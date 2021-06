Kultur Sarah Jessica Parker Skuespillerne i «Sex og singelliv» samler seg Skuespillerne fra «Sex og singelliv» har begynt å jobbe med en oppfølger til serien. Publisert: 14. juni 2021, 12:35 NTB

Disse tre gjentar rollene sine når en ny runde med «Sex og singelliv» er på trappene: Sarah Jessica Parker, i midten, flankert av Cynthia Nixon, til venstre – og Kristin Davis. FOTO: AP

Sarah Jessica Parker (som spiller hovedrollen som journalisten Carrie Bradshaw) har publisert et bilde av seg selv på Instagram sammen med kollegene Cynthia Nixon og Kristin Davis.

Hun skriver også at de samlet seg igjen for å lese gjennom de første kapitlene til den nye serien. Selve opplevelsen sammenligner hun med å spise dessert, melder The Guardian.

Den nye serien heter «And Just Like That …» og beskrives som en oppfølger til «Sex og singelliv», hvis hovedpersoner nå er i 50-årene. Kim Cattralls rolle, Samantha Jones, er ikke med i denne runden.

LES MER: Fans på Twitter slakter «Sex og singelliv» uten Samantha

LES MER: Dette visste du ikke om dine favoritt-serier

Noen premieredato for den nye serien er så langt ikke gjort kjent.

Originalserien, «Sex and The City», bygger på ei bok fra 1997 – signert Candace Bushnell. TV-serien hadde premiere i 1998, og oppnådde, med sine seks sesonger, svært høye seertall.

Publisert: 14. juni 2021, 12:35