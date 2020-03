Kultur Kino Nettkino oppfordrer til dugnad – vil sende «billettinntekter» rett tilbake til filmskaperne Strømmetjenesten Nettkino, som satser på norske og nordiske filmer, går foran i en dugnad for en koronarammet norsk filmbransje – gjennom å sende alle sine inntekter fra salg av digitale «kinobilletter» rett tilbake til filmskaperne selv. Publisert: 24. mars 2020, 16:15 NTB

Kinoer har steng landet rundt. Nå ønsker Nettkino å legge til rette for tidligere «premierer» digitalt. FOTO: Carina Johansen

Samtidig etterlyser strømmetjenesten, grunnlagt av erfarne filmbransjefolk, en kriseløsning fra myndighetenes side – i form av regelendringer som vil gjøre at filmprodusenter «tør» å slippe filmene sine digitalt i dagens situasjon.

De mener filmbransjen henger etter når det gjelder digitalisering, siden de digitale kinobillettene publikum kjøper på Nettkino ikke teller i forhold til etterhåndsstøtten som Norsk filminstitutt gir.

– Derfor blir mange sittende på gjerdet og vente til høsten. Men da vil hope seg opp med filmer som man ønsker å vise på kinoene. Alle vil ikke få kinodistribusjon, det er ikke plass, og vi ønsker å gjøre noe med dette, sier Elisabeth O. Sjaastad til NTB.

Elisabeth O. Sjaastad i Nettkino ønsker regelendringer som gjør at en koronarammet filmbransje vil kunne vise filmene sine på nett mens kinoene er stengt. FOTO: Gisle Bjørneby

Frir til Filminstituttet

Nå håper hun at Norsk filminstitutt vil la disse digitale kinobillettene telle med når etterhåndsstøtten skal regnes ut fra hvor mange som har sett filmen. Hun tror at Nettkinos forslag vil kunne gi distributører og produsenter i det minste en mulighet til å sikre inntekter.

«Kanskje kan det bidra til at den norske filmbransjen overlever selv med stengte kinoer», heter det i Nettkinos dugnadsopprop. Nettkino har vært i kontakt med Filminstituttet, og direktør Kjersti Mo bekrefter overfor NTB at man der jobber med å se på saken.

– Alle tiltak som gjør at folk ser god film er bra i en tid som dette. Men vi er ikke klare med vår løsning ennå, sier Mo. Tirsdag kom beskjeden fra NFI om at lanseringsmidler kan benyttes på digitale plattformer, slik Nettkino hadde i sin forslagsliste.

Mens flere filmprodusenter favner om ideen, er ikke kinokjedene spesielt glade for tiltaket, skriver Klassekampen.

– I solidaritet med alle som jobber på kino, er det fint å ha noen filmer å åpne med nå vi kommer så langt. Det tar brodden av en gjenåpning hvis alle filmene blir flyttet til andre kanaler, sier Jon Einar Sivertsen, kommersiell direktør i Odeon kino, til avisen.

«Bestefar er en Alien» skulle hatt aprilpremiere. Utsetting av lansering er kritisk for produsenten, som er åpen for Nettkino-løsning, forutsatt at NFI er med på at etterhåndsstøtte-ordningen. FOTO: Filmweb

Blir glemt

– Hver dag blør filmbransjen, sier Elisabeth Sjaastad, som understreker at selv om Nettkino ønsker en endring på sikt, er tanken nå en midlertidig kriseløsning.

– Samtidig har det vært et vedvarende problem også i normale tider at det er stor konkurranse om plass på kinoene, og at de filmene som ikke går like godt, tas av plakaten tidlig – ofte allerede et par uker etter.

Likevel må disse filmene vente til «kinovisningsvinduet» på tre måneder er over før de kan vises på andre plattformer. Da er de ofte «glemt» av publikum.

Nettkino ble startet som et pilotprosjekt i 2016 for å teste ut det som skulle være et supplement til kinoene. Kinoene ønsket ikke dette, men Sjaastad og makker Svanhild Sørensen gikk videre og etablerte et frittstående selskap for å utfordre bransjens sedvanlige praksis.

– Vi så det var en betalingsvilje hos publikum – særlig når det gjaldt ferske filmer, sier Sjaastad om strømmetjenesten, som satser på norske og nordiske filmer, også når det gjaldt å bygge opp et bibliotek med klassikerfilmer.

Blant de aktuelle filmene som Nettkino ønsker seg, er «Alle utlendinger har lukka gardiner» – som bare rakk en uke på kinoene før de koronastengte. FOTO: Filmweb

Los Bandos-utfordring

Et eksempel er «Los Bando», barne- og ungdomsfilmen som i 2018 sjarmerte kritikerne med sin historie om et band med store drømmer.

– Den ble nesten bare satt opp med kinovisninger på dagtid! Etter bare fem uker fikk vi den på Nettkino, det ble det reaksjoner på fra kinoene. Hos oss fikk den gode resultater, både på Nettkino og på T-We.

Nå gjør filmer som «Astrup – Flammen over Jølster» og «Håp» godt på Nettkino.

– De var klare for å gå ut akkurat nå likevel, og vi ser at «Håp» raskt ble den mest sette hos oss.

Filmen «Håp» med Andrea Brævin Hovig og Stellan Skarsgaard har gjort det bra på Nettkino. FOTO: Filmweb

Blant filmene som Elisabeth O. Sjaastad håper å kunne by på om Nettkino får gehør, er titler som «Alle utlendinger har lukka gardiner», som hadde premiere uken før kinoene stengte, barnefilmen «Bestefar er en alien», som skulle hatt kinopremiere i april, og Roy Anderssons «Om det uendelige».

