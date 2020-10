Kultur Netflix Fincher bekrefter: «Mindhunter» legges ned Regissøren David Fincher bekrefter nå at han ikke kommer til å lage en tredje sesong av «Mindhunter». Publisert: 30. oktober 2020, 11:28 NTB

Jonathan Groff i en scene hentet fra Netflix-serien «Mindhunter». FOTO: Netflix via AP

Dramaserien der FBI-agenter forsøker å komme under huden på seriemordere har vært å se i to sesonger på Netflix.

Tidligere i år meldte strømmetjenesten at alle skuespillerne hadde blitt løst fra sine kontrakter med tanke på en tredje sesong.

– Vi levde med serien i nesten tre år, i seks til sju måneder per år. Det var 90 timers arbeidsuke og det ble altoppslukende. Da jeg var ferdig med sesong to var jeg utmattet og sa at jeg ikke visste om jeg hadde ork til en ny sesong, har Fincher uttalt i et intervju med Vulture.

LES MER: Netflix har kastet seg på ny serie-trend

Serien skal ha vært svært kostbar å spille inn. Den tar oss med til sent 1970-tall og i hovedrollene ser vi Jonathan Groff, Holt McCallany og Anna Torv.

David Fincher er også godt kjent for filmene «Seven», «Fight Club» og «Gone Girl».

Publisert: 30. oktober 2020, 11:28