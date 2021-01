Kultur Musikk «Bridgerton» gir strømmeboost for klassiske versjoner av pophits Den mye omtalte «Bridgerton»-serien har ført til flere uventede trender – som en økning i folk som leter etter korsetter på nett. Publisert: 31. januar 2021, 12:00 NTB

«Bridgerton» er en stor suksess for Netflix, der den følger en søskenflokk på åtte. Først ut var Daphne, som fanget sin hertug. FOTO: Netflix

Nyeste trend nå er en stor økning i interessen for å høre klassiske coverversjoner av popperler. Det amerikanske strykekvartettprosjektet Vitamin String Quartet fremfører brorparten av «Bridgerton»-musikken, og har opplevd en strømmeøkning på 350 prosent i kjølvannet av kostymedramaet.

Serieskaperne bak Netflix-suksessen tok nemlig i bruk en spesiell form for filmmusikk: De valgte sanger av Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, Taylor Swift, Celeste og Maroon 5.

De klassisk fremførte instrumentalversjonene skaper en ekstra effekt hos TV-seerne, ifølge musikkansvarlig for serien, Alexandra Patsavas: De gjenkjenner dem kanskje ikke med én gang, det kan ta litt tid.

– At ikke låtteksten er i sentrum, får du denne melodien som minner deg på den, og budskapet dukker opp i underbevisstheten i stedet for å slå deg i ansiktet, bekrefter A & R-direktør for Vitamin String Quartet, James Curtiss overfor The Guardian.

Strykekvartetten, som egentlig er et prosjekt med utskiftende musikere og arrangører bygget opp rundt et plateselskap, har siden 1990-tallet spesialisert seg på coverversjoner av populærmusikk. Til «Bridgerton» lød bestillingen på kvinnedrevne låter.

Samme instrumentalgrep har også vært i bruk i musikken til «Westworld», «Modern Family», «Gossip Girl» – og helt tilbake til «Venner for livet», ifølge avisen.

