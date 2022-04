Her er nyhetene hos Netflix, Disney+, HBO Max og Paramount+ i april

Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper.

The Informant, sesong 1 - HBO Max: 1985, bak jernteppet. Geri har akkurat har begynt på universitetet og gleder seg til å feste og møte jenter. Han slutter seg til en gruppe radikale, ledet av den karismatiske Száva. Men Geri har en hemmelighet: han er en informant for den totalitære staten.

The Thaw, sesong 1 - HBO Max: Liket av en ung kvinne blir funnet i det iskalde vannet i Oder-elven. Etterforskningen av saken ledes av den unge politietterforskeren Katarzyna Zawieja. Det blir klart at det ligger mer bak drapet når de oppdager at kvinnen fødte kort før sin død. Men hvor er barnet?

Czech it out, sesong 1 - HBO Max: En utforskning av gastronomiske opplevelser og det vakre Tsjekkia, men også en historie om en far og hans tenåringsdatter på en reise for å bli bedre kjent med hverandre.

One true singer, sesong 1 - HBO Max: One True Singer er musikkprogrammet som skal finne den neste store sangeren i Romania. Hundrevis har prøvd seg, men kun fjorten unge artister har klart å imponere juryen og komme seg inn i One True Singer-huset hvor de skal konkurrere om en premie på 100 000 euro – 50 000 euro i kontanter og en kontrakt verdt 50 000 euro med Global Records.

Wellington Paranormal, sesong 4 - HBO Max: Den New Zealandske komiserien Wellington Paranormal er en mockumentary og en spin-off av filmen What We Do in the Shadows fra 2014.

Trivia Quest, sesong 1 - Netflix: Daglig, interaktiv Trivia-serie, der spillerne hjelper helten Willy med å redde innbyggerne i Trivia Land.x