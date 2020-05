Kultur TV-serier «Maskineriet» satte premiererekord på Viaplay første døgnet – Jeg vil takke alle seerne for at de valgte å svette sammen med karakteren min, Olle, sier Kristoffer Joner, som har hovedrollen i «Maskineriet» – Viaplays nye serie som satte premiererekord i helgen. Publisert: 26. mai 2020, 10:57 Tone Pedersen

Det går unna i svingene for Kristoffer Joner i «Maskineriet» på Viaplay. FOTO: Viaplay

Seriens to første episoder hadde premiere søndag, og ble i løpet av det første døgnet den mest sette egenproduksjonen til strømmetjenesten i Norden noensinne – der den danket ut «Wisting», «Elsk meg» og «Den som dreper».

«Maskineriet» topper også listen over antall startede strømmer og antall minutter konsumert av alle Viaplay-produksjoner i Norden for samme tidsperiode, opplyser strømmetjenesten i en pressemelding.

Kristoffer Joners karakter «Olle» våkner opp med hukommelsestap under mystiske omstendigheter. FOTO: Anders Nicander/NENT

Kristoffer Joner er sjeleglad, for han røper i en uttalelse at han er både lykkelig og ydmyk over at så mange har sett de to første episodene.

– Det er like jævlig og skummelt hver eneste premiere, sier Joner, som spiller en desperat familiefar, Olle, i storsatsingen som det heretter vil slippes løs en ny episode av totalt åtte hver søndag i ukene fremover.

– Vi lovet en raskere og mer intens serie enn noe annet som har blitt laget, og det er fantastisk gøy at seerne later til å sette pris på at man prøver noe nytt, forteller innholdssjef i Nent-gruppen, Filippa Wallestam.

