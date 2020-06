Kultur Podkast Kim Kardashian skal satse på podkast Realitystjernen Kim Kardashian West har kommet til enighet med svenske Spotify om å være vert for en podkast på plattformen. Publisert: 18. juni 2020, 17:00 NTB

Kim Kardashians podcast skal handle om rettsvesenet og er knyttet til hennes arbeid mot justismord. FOTO: MARIO ANZUONI / X90045

Dette bekreftes av hennes talspersoner, melder Reuters.

Podkasten skal ifølge TT handle om rettsvesenet og er knyttet til Kim Kardashian Wests arbeid med The Innocence Project: En organisasjon som tar opp kampen mot justismord.

Realitystjernen har blant annet engasjert seg i arbeidet med å få frigitt to kvinner samtidig som hun studerer juss.

Det er realityserien «Keeping Up With the Kardashian» som har gjort Kim Kardashian verdensberømt, og hun har også lyktes med skjønnhetsprodukter.

Hennes far, avdøde Robert Kardashian, var advokat og ikke minst kjent for sin profilerte rolle i O.J. Simpson-saken.

Spotify har investert stort i sin podkastplattform i senere år. Over 1 million podkaster er nå tilknyttet plattformen.

Publisert: 18. juni 2020, 17:00