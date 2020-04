Kultur Netflix Danske «Borgen» vender tilbake i fjerde sesong i 2022 med Netflix-hjelp Med hjelp fra Netflix blir det en fjerde runde med det kritikerroste danske, politiske dramaet «Borgen». Premieren står i 2022. Oppdatert: 29. april 2020, 15:52 NTB

Sidse Babett Knudsen vender tilbake i fjerde sesong av «Borgen», der hun på ny har hovedrollen – nå som justisminister. FOTO: DR

«Borgen» får premiere på DR, den danske rikskringkasteren, først – før den gjøres tilgjengelig for Netflix-abonnenter over hele verden. Samtidig har Netflix sørget for å kunne legge ut de tre første sesongene globalt senere i år.

På ny gjenforenes «Borgen»-laget om har vunnet Peabody- og Bafta-pris for tidligere sesonger – blant dem serieskaper Adam Price, produsent Stine Meldgaard Madsen og skuespillerne Sidse Babett Knudsen, som spiller Birgitte Nyborg, og Birgitte Hjort Sørensen, som journalisten Katrine Fønsmark.

Price og Meldgaard Madsen står også bak den norske Netflix-serien «Ragnarok».

I fjerde sesong møter seerne på ny politikeren Birgitte Nyborg, hennes personale og mediene som har i oppgave å følge henne – denne gangen i rollen som utenriksminister. Katrine Fønsmark er tilbake som journalist, nærmere bestemt nyhetsredaktør i en riksdekkende TV-kanal, etter å ha vært statsministerens pressesjef en stund.

Journalistkarakteren Katrine Fønsmark blir på ny å se når «Borgen» melder seg for fjerde gang. FOTO: DR,foto

– «Borgen» er en unik dansk historie om politisk og personlig drama som utspiller seg mellom menneskene som har ansvaret for å styre landet vårt, sier Christian Rank, dramasjef i DR, som lover «en samtidig og svært aktuell historie om et hett politisk tema med internasjonale implikasjoner».

«Borgen» ble lansert i 2010, og andre og tredje sesong fulgte i 2011 og 2013. De tre første sesongene ble solgt til mer enn 80 land og vant en rekke priser. Her hjemme var den å se på NRK.

