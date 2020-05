Kultur TV-serier Cage spiller Joe Exotic i TV-serie Nicolas Cage tar steget over til TV-skjermene og ikler seg en ganske spesiell rolle. Publisert: 05. mai 2020, 14:58 NTB

Klart for ny TV-serie der Nicolas Cage (til venstre) spiller Joseph Allen Maldonado-Passage, kjent som «Joe Exotic». FOTO: AP, left, Santa Rosa County Jail

Cage, kjent fra en rekke store Hollywood-filmer, gjør som mange av sine skuespillerkolleger: Mønstrer på en TV-serie.

Og det er litt av en rolle han tar på seg for serien som han selv er med på å produsere. Han skal nemlig spille selveste Joe Exotic – mannen vi har stiftet kjennskap til i Netflix-serien «Tiger King: Drap, kaos og galskap», skriver Variety.

Serien kommer i åtte deler, er i humorsegmentet og skal utforske hvordan Joe Exotic – eller Joseph Allen Maldonado-Passage som han egentlig heter – mistet seg selv til en karakter han selv skapte.

Serieskaper Dan Lagana skal bygge seriens handling på avisreportasjen «Joe Exotic: A dark journey into the world of a man gone wild», melder filmbransjebladet videre.

