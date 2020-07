Kultur HBO Det blir mer «Perry Mason» HBO har bestilt en ny sesong av krimserien «Perry Mason». Publisert: 24. juli 2020, 09:32 NTB

Mer av denne karen: HBO har bestilt en sesong nummer to av «Perry Mason». FOTO: HBO Nordic

Første sesong hadde premiere i juni i år, bygget på Erle Stanley Gardners romanfigur. Og også i runde nummer to skal spilles av «The Americans»-stjernen Matthew Rhys, melder Variety.

Erle Stanley Gardner skrev over 80 romaner og noveller om Perry Mason i årene 1933 til1973, noe som har resultert i en rekke filmatiseringer. Blant dem en berømt TV-serie fra 1957–66 med Raymond Burr i hovedrollen som forsvarsadvokaten som vant alle sakene sine. Det gjorde at Rhys tok betenkningstid på rollen, sa han til TT da premieren stod:

– Jeg var veldig spørrende først. Jeg ville vite begrunnelsen for at de ønsket å lage en nyinnspilling.

Men folkene bak – deriblant Robert Downey Jr og kona Susan, som er produsenter – hadde tatt nye grep. Man møter Mason som alkoholisert privatdetektiv tilbake i 1932, men med aktualitet i dag.

– Det er viktig for meg at historien oppleves relevant for et moderne publikum. Det er kostymedrama samtidig som det er svært aktuelt, dessverre er det mye av det som skjer i serien som fortsatt skjer i dag. Rasisme, korrupsjon og politibrutalitet – alt er med i nye «Perry Mason», sier Matthew Rhys.

Det er foreløpig ikke klart når man planlegger premieren på sesong to.

