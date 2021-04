Kultur TV-serier Jernhard feiring av «Game of Thrones» 10-årsjubileum – mens vi venter på mer dragedrama For ti år siden denne måneden begynte blod, død ved sverd og gift, intriger om jerntronen og drager å rulle over TV-skjermer i hele verden. «Game of Thrones» hadde funnet veien fra bøkene og foran kamera – og var med på å sette nye spilleregler. Publisert: 13. april 2021, 09:23 NTB

Emilia Clarke og Kit Harington holdt sine rollekarakterer i live helt til siste slutt, bokstavelig talt. FOTO: AP

– Jeg tror serien forandret fjernsyn. Det var en rekke sammenfallende faktorer som gjorde den til et globalt fenomen, sier den australske professoren Anthony Lambert, seniorforsker i medier og kulturstudier ved Macquarie-universitetet, til Daily Telegraph denne uken.

Da den episke fantasyserien sendte første episode 17. april 2011 var fjernsynsmediet ifølge Lambert fortsatt filmens fattigere slektning. I dag, ti år senere, er TV for lengst oppe på samme nivå – om ikke forbi, med milliarder av dollar som kjøres inn i serier man håper skal bli «den nye Game of Thrones».

Serien var del av en bølge som var på vei opp, men var selv med på å bidra til at lange seriesesonger nå snart tilhører fortiden. Da man entret 2000-tallet, hadde serier som «Ally McBeal» gjerne opp mot 25 episoder.

– I dag kommer TV i korte utbrudd av høy kvalitet, sier den australske medieprofessoren.

Stor sjanse

«Game of Thrones» lå på 10 episoder de første sesongene, før det sank til syv og deretter helt ned til seks i den åttende og siste runden med drama og drager i fiktive Westeros. Samtidig var dette noe av det mest påkostede man hadde sett – så vel som noe av det mest prisbelønte.

Strømmetjenesten HBO tok en stor sjanse på at magi, intriger og drager ville betale seg – og vant. Serien ble et globalt fenomen allerede etter første sesong. Som Variety skrev etter at første sesong var i boks: «Det er kanskje ikke noe program som er mer lønnsomt for sin kanal enn «Game of Thrones» er for HBO».

Da er det fascinerende å lese at den såkalte piloten til serien ble innspilt ikke én – men to ganger, og at handling så vel som frisyrer – og skuespillere – ble endret drastisk før serien ble sluppet løs på oss seere.

Det fremkommer ifølge Variety i boken «Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series», som utkom i fjor høst.

Sean Bean spilte Lord Eddard «Ned» Stark i første sesong, helt til han mistet hodet. Bokstavelig talt. FOTO: AP

Vraket for Clarke

I 2009-piloten spilte Tamzin Merchant rollen som den kommende dragedronningen Daenerys Targaryen, hele veien til bryllupet med hestefolkets hersker Khal Drogo, spilt av Jason Momoa. Hun hadde motforestillinger, røpet Merchant da hun i januar første gang snakket ut om hvordan det var å bli vraket til rollen som senere gjorde Emilia Clarke så berømt.

Det var en annen skuespiller som spilte Daenerys Targaryen i pilotepisoden til «Game of Thrones». Men seriens produsent mener Emilia Clarke «var født til å spille henne» – så hun rykket inn i stedet. Her fra begynnelsen (t.h.) og slutten av serien. FOTO: AP

– Jeg forsøkte å bakke ut, men ble overtalt. Så befant jeg meg redd og naken i Marokko på en hest som helt klart var mer opphisset over å være der enn jeg var, sa hun til EW. Hun sikter til innspillingen av bryllupsscenen mellom Daenerys og Khal Drogo, der den sølvfargede hoppen fra boken til George R.R. Martin var blitt til en ung vallak. Og den ble så synlig begeistret at kameramannen begynte å le – og hele scenen måtte spilles inn på ny.

Tamzin Merchant ble droppet, angivelig på grunn av manglende kjemi med Momoa. Seriens medprodusent Bryan Cogman uttalte senere at Emilie Clarke «var født til å spille rollen».

I boken forteller også Lena Headey, som spiller den grusomme dronningen Cersei Lannister, at hun i den første piloten «så ut som en showjente fra Las Vegas med pelser og massivt hår, som en middelalderens Dolly Parton».

– Jeg elsket det!

Lena Headey røpet i en ny bok som fortalte om den kostbare pilotepisoden som ble kastet i bøtta, at Cersei Lannister i den så ut som «en showjente fra Las Vegas med pelser og massivt hår, som en middelalderens Dolly Parton». FOTO: AP

Vaksinert forfatter

Lenge elsket alle «Game of Thrones» også – helt til serien klarte å buklande i sin åttende og siste sesong, der handlingen fra bøkene for lengst var innhentet og serieskaperne var på egen hånd.

På seriens side på IMDb boltrer fansen seg med karakteristikker som «Shame of Thrones» og «hvordan en avslutning kan ødelegge en hel serie». Noen ber pent «kan dere ikke lage en ny slutt?", mens mange andre fremdeles lar helheten styre – og heller påpeker: «Game of Thrones» ødela all TV-titting for meg, jeg har prøvd talløse andre serier men ingen kommer i nærheten».

Svinger på seidelen for å jubileumsfeire: I april er det 10 år siden «Game of Thrones» begynte å rulle over TV-skjermene. Her er vårt norske innslag, Kristofer Hivju, sammen med Kit Harington og Emilia Clarke i siste sesong av suksesserien fra 2019. FOTO: AP

Kanskje kan noen av GoT-fansen trøste seg med at de etter hvert vil kunne lese slutten slik opphavsmannen – forfatteren George R.R. Martin – formulerer den? De kan dessuten puste lettet ut: Han fikk sin første koronavirusvaksine, av typen Moderna, noe han forteller i et av sine nylige blogginnlegg. Der beskriver Martin også sorgen over å ha mistet fem venner siden november i fjor, der covid-19 var en medvirkende faktor til flere av dødsfallene.

– Jeg vet at døden er del av livet, den venter på oss alle, valar morghulis og alt det der. Likevel var dette for mye og for tidlig, og det har truffet meg hardt. Det er vanskelig å forbli ovenpå og fokusert når du opplever så mange tap så tett på hverandre, slag etter slag etter slag. I mellomtiden gjør jeg mitt beste for å drukne meg i arbeid, lyder det.

Vår norske helt, Kristopfer Hivju, holdt også koken som Tormund Giantsbane fra sesong tre og hele veien til ende i HBO-serien «Game of Thrones». Ikke rart han feiret på premieren for åttende og siste sesong i 2019. FOTO: AP

Venter og venter

For leserne av Martins «A Song of Fire and Ice»-serie venter fremdeles på de to siste bøkene som skal fullføre serien, og der handlingen muligens avviker fra de sesongene i TV-versjonen der serieskaperne måtte gå videre uten bok som utgangspunkt fordi de «tok igjen» Martins penn.

Angivelig skriver George R.R. Martin på «The Winds of Winter» nå, noe han har sagt i årevis om det han lover blir «en enorm bok» , mens «A Dream of Spring» blir syvende og siste bok.

I mars i år ble «Game of Thrones»-forfatter George R.R. Martin vaksinert mot covid-19, og sier han tilbringer dagene med å skrive. FOTO: AP

Uansett akter strømmetjenesten HBO å holde TV-fansen av fantasyeposet varme, mens de er underveis med spinoffserier som prequelen «House of the Dragon», som begynner innspillingen nå i 2021 og forteller historien til det skjebneforfulgte huset Targaryen, det titulære dragens hus.

Riktignok uten GoT-serieskaperne David Benioff og Dan Weiss, som har hoppet over til Netflix – men med George R.R. Martins venn og «Colony»-skaper Ryan Condal som showrunner, og bygget på Martins 2018-bok «Fire & Blood».

HBO har erklært at det blir feiring av 10-årsjubileet hele april måned til ende, under mottoet «The Iron Anniversary» – med henspill på Jerntronen, The Iron Throne, som hele serien egentlig dreier seg om hvem som skulle sitte på.

På selve dagen 17. april, da første episode ble vist i USA, blir en Game of Thrones-gjenforening i to deler tilgjengelig på HBO Nordic, ledet av Conan O'Brien. Der ser skuespillerne tilbake på årene de tilbragte i Westeros og Essos. Gjenforeningen ble filmet i 2018, på tampen av innspillingen av siste sesong.

