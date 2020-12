Kultur Festival Denne gjengen er klare for Utopia Utopia satser på en ny runde med allsang i august neste år. Da kommer Stavangerkameratene til festivalen i Bjergstedparken. Publisert: 18. desember 2020, 13:33 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stavangerkameratene spilte på Utopia i 2019. Neste år kommer de tilbake. FOTO: Finn E. Våga

Dette bekrefter festivalen i en pressemelding fredag.

– I vår Utopia-tid har det nesten ikke vært bedre stemning enn da Stavangerkameratene var på scenen i fjor! Etter dette er det veldig mange som har spurt om vi kan få gutta tilbake igjen, så nå håper vi dette er starten på en tradisjon, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen i pressemeldingen.

Fem år med allsang

Stavangerkameratene så dagens lys sommeren 2015, da Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland ble spurt om å opptre sammen under åpningen av volleyball-VM.

Det var faktisk konferansier Stian Blipp som døpte dem Stavangerkameratene, et navn som har blitt stående siden den gang.

Siden oppstarten for fem år siden har de sunget - med svært god hjelp fra publikum - låter som «Bare så du vett det», «Det e'kje någe å tenka på» og «Vekk meg opp».

Oslo-lyttere

Kompis-bandet har mottatt platinatrofé for megasuksessen «Bare så du vett det», som har oppnådd over 8 millioner strømminger. I tillegg kan gruppa vise til gulltrofé for både debutalbumet «Stavangerkameratene» og singelen «Vekk meg opp» med henholdsvis 10 millioner og 2 millioner strømminger.

Og her kommer en liten fun fact: Ifølge Spotify har Stavangerkameratene flere lyttere i Oslo (150.000) enn i hjembyen Stavanger (12.000).

Til nå er artistene Alan Walker, Astrid S og Cezinando også annonsert til Utopia 2021. Neste års festival skal etter planen skje helga 27.-.28. august, og skal for første gang flytte opp til grønnere omgivelser i Bjergstedparken.

