Kultur Amazon Prime «The Boys» får spin-off-serie Den mørke superheltserien «The Boys» får en egen avlegger-serie, skriver Variety. Oppdatert: 28. september 2020, 09:45 NTB

Karl Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Tomer Capon og Laz Alonso i en scene fra «The Boys,» som går i sin andre sesong. FOTO: Amazon Prime.

Ifølge magasinet skal den nye sidehistorien følge en gjeng ungdommer på det eneste universitet for superhelter i USA, og deres brutale konkurranse med hverandre – om superheltjobben.

Meldingen om serien kommer noen uker etter at originalseriens andre sesong har hatt premiere på Amazon Prime – til gode seertall, ifølge strømmetjenesten.

Historien bygger på en tegneserie og kretser rundt en gruppe kyniske superhelter som jobber for et multinasjonalt foretak – og en brokete gjeng som forsøker å bekjempe dem. Serien er blitt hyllet av kritikerne for sin blanding av humor og samfunnskritikk.

Publisert: 28. september 2020, 09:34 Oppdatert: 28. september 2020, 09:45