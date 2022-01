Kultur Sosiale medier Ny app skal hindre kroppspress: – Som et friskt pust BeReal tilbyr oss enda en måte å kommunisere med hverandre på. Og den nye appen ønsker at brukeren skal gjøre nettopp det den heter: Være ekte. Publisert: 28. januar 2022, 09:51 Julie Grasmo

Kari Valhammer (høyre) og klassevenninnen Helene Njå (venstre) sitter i skolegården, ved Stavanger katedralskole på Bjergsted.

På telefonene til 18 år gamle Kari Valhammer og Helene Njå kan du finne appen BeReal.

En gang om dagen dukker det opp en varsling der de får to minutter på seg til å ta et bilde av seg selv og det de driver med. Når bildet er tatt, blir det postet på en side slik at vennene kan se det.

– Jeg lastet vel ned appen for noen måneder siden, sier Valhammer.

18-åringene går siste året på musikklinja ved Stavanger Katedralskole, og fikk høre om appen via venner og familie.

– Venninnen min ville ha flere venner på BeReal. Jeg syntes det hørtes morsomt ut, og lastet det ned, sier Valhammer.

I en sak skrevet av Trd.by opplyses det at BeReal ble lansert i 2020 av franskmannen Alexis Barreyat. I mai 2021 hadde appen 400.000 nedlastinger, og ble lastet ned 10.000 ganger daglig. Over de to siste årene har appen vokst til å bli en internasjonal app, der du kan kommunisere med andre.

Vil unngå kroppspress

Selv om BeReal er en ny og morsom måte å kommunisere med venner på, påstår appen at formålet er langt større enn å poste bilder av seg selv.

I fjor ble det avslørt at Facebook hadde gjort undersøkelser som viste at Instagram var skadelig for kroppsbildet til unge mennesker.

BeReal ønsker imidlertid å bidra til å minske presset om å fremstå perfekte, at vi viser våre ekte liv, og hvem vi egentlig er. Å legge på filter, retusjere eller endre utseende ditt er ikke mulig i appen.

– Jeg føler ikke det er press på at bildene skal bli bra, så da tar jeg bilder av det jeg holder på med der og da. Bildet blir sånn det blir, forteller Valhammer.

– Ja, det tenker jeg også, stemmer Njå i.

Varsel fra appen kan komme når som helst på døgnet. Gjerne når noen andre venner har postet et bilde først.

– Noen ganger får jeg varsling tidlig om morgenen. Da tar jeg bilde av meg selv når jeg nettopp har våknet, sier Valhammer.

Kari Valhammer har brukt BeReal siden høst, og synes det er bra at det har blitt lansert en app som kan gi alle en mulighet til å være helt naturlig på bilder. Jeg føler ikke det er press på at bildene skal bli bra.

Valhammer legger til at bildene og selfiene hun deler av seg selv på appen, er bilder hun ikke ville lagt ut på blant annet Instagram.

– Når jeg skal poste noe på Instagram, vil jeg gjerne poste et bilde som representerer meg på en god måte, sier hun.

Hun nevner at hun liker å scrolle igjennom Instagram for å se hva andre har lagt ut, heller enn å poste noe selv.

– Men på BeReal deler jeg bilder av meg selv hver dag, sier hun.

Venninnene forklarer at forskjellen på Instagram og BeReal blant annet er at da du har delt et bilde på Instagram, kan folk se det hele tiden. Til du eventuelt velger å slette det selv.

– Når jeg poster et bilde på BeReal, ligger det der i maks 24 timer, før det blir slettet igjen. Bildet blir alltid sletta hver gang jeg legger ut et nytt, sier Valhammer.

Hun mener det er noe annet med å poste et bilde på BeReal enn andre apper.

– Nå har jeg faktisk bare syv venner på appen. Jeg velger selv hvem jeg vil legge til som venn, så ingen andre kan gå inn og se på det jeg poster. Det er et kommentarfelt der, men det bruker jeg nesten aldri, sier Valhammer.

Nesten alle i klassen til de to venninnene har BeReal, men de har valgt å kun ha noen utvalgte inne på appen.

– Jeg synes det er greit å ikke ha så mange venner på appen, fordi da trenger jeg ikke å tenke så mye på hva jeg legger ut, i forhold til på Instagram, sier Valhammer.

Appen gir en varsling på telefonen når du skal gå inn å ta bilde.

Forsker: – Appen kan være et friskt pust

Stipendiat i atferdsanalyse ved forbruksforskningsinstituttet SIFO, Kamilla Knutsen Steinnes, er positiv til den nye appen.

– Jeg tror det er bra at denne appen utfordrer normene for retusjering av kropp og ansikt som vi kan finne på de fleste apper, som TikTok, Snapchat og Instagram, sier hun.

Stipendiat i Atferdsanalyse ved forbruksforskningsinstituttet SIFO, Kamilla Knutsen Steinnes

Steinnes forteller at hun har gjennomført flere studier der bruk av sosiale medier kan bidra til økt kroppspress blant unge.

– Det er ikke alltid lett å huske på at kropper og ansikter på sosiale medier kan være redigert, selv om de fleste er klar over det. Unge har lett for å gå inn i en slags autopilottilstand når vi scroller gjennom feeden vår, sier hun.

Steinnes mener BeReal-appen bidrar til at unge slipper å tenke over om kroppene de ser er retusjert eller ei.

– Appen kan være et friskt pust, som går foran som et godt eksempel, sier hun.

Steinnes poengterer at selv om appen ønsker å bidra til å redusere utseende og kroppspress, er det viktig å være klar over generell bruk av sosiale medier.

– En slik app, på lik linje med for eksempel Snapchat, gjør det veldig lett å dele bilder med andre. Det kan føre til deling av andre uten samtykke. Spesielt deling av seksualisert innhold av og blant unge, noe som er straffbart, sier hun.

Ingen planer om å slette appen

Valhammer og Njå forteller at de synes appen er morsom, at det virker som om «alle» unge bruker den.

– Jeg vil anbefale appen videre. Det er veldig gøy i vennegjenger, spesielt når vi er med hverandre og gjør litt ting ut av det, sier Valhammer.

