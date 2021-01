Kultur Instagram Klar for «Farmen Kjendis»: – Drama blir det. Det er bare å finne frem popcornet! – Det er sterke personligheter der inne, sier Lasse Matberg før premieren. Publisert: 10. januar 2021, 19:00 Line Pevik

Lasse Matberg fra Verdal er offiser i sjøforsvaret i Stavanger, har en haug med følgere på Instagram og med i sesong fem av «Farmen Kjendis» på TV2. FOTO: TV2/Espen Solli

– Du kan kalle det en slags ny isolasjon, men det var befriende å kjenne på nærhet igjen. Å kunne klemme igjen! Vi levde 100 år tilbake i tid, men til samme tid også kun noen måneder tilbake, slik det var før korona.

Det forteller trønderen Lasse Matberg om innspillingen av den femte sesongen av Farmen kjendis. Dette var tilbake i mai og juni, og nå førstkommende tirsdag dukker Matberg opp på skjermen sammen med blant andre John Arne Riise, Anniken Jørgensen og Ida Fladen.

– Du ble fort vant til den nye hverdagen. Den største utfordringa var for meg å forholde seg til de andre som var der inne, mener Matberg.

– Du kan godt si at det ble en del drama og intriger, og intense øyeblikk!

LES MER: Slik gikk det da britiske Daily Mail tok skjegge-Lasse med på date til Preikestolen

– Ser ikke på meg selv som kjendis

Verdalingen jobber i Forsvaret som brann- og miljøvernbefal i Stavanger, men det er nok ikke derfor han har havna inne på kjendisgården. Matberg ble internasjonal Instagram-stjerne for noen år tilbake, etter at flere internasjonale medier omtalte hans «viking»-bilder på sosiale medier.

Han har nå over 656.000 følgere på Instagram.

– Jeg blir presentert som influenser på tv, men jeg er ikke akkurat den som påvirker mest. Og jeg ser i alle fall ikke på meg selv som en kjendis! Selv ikke om jeg har hatt et bredt publikum på sosiale medier de siste årene. Men vi får se! Kanskje er jeg «Farmen-Lasse» når alt er over, ler trønderen.

– Hvordan gikk du overens med de andre der inne?

– Fellesnevneren for alle som er med er vel at de er sterke personligheter og tydelige karakterer, og folk som er vant til - og har lyst til - å være i rampelyset. Og det kan tenkes at det er enkelte av forpakterne som går langt i å være i monitor så mye de bare klarer, ler Lasse.

– Så ja, drama blir det. Det er bare å finne frem popcornet. Det er situasjoner der inne som jeg både gleder meg og gruer meg til å se!

LES MER: Bjørg har tatovert skjegge-Lasse på underarmen: – Han er jo ganske flott å se til!

– Slo et slag for den harde jobbinga

Da trønderen ble kontaktet av produksjonsselskapet, tenkte han umiddelbart at dette var en spennende utfordring.

– Jeg gledet meg til å få et innblikk i hvordan besteforeldrene mine hadde det, som er fra gård. Det var bare å brette opp ermene, med lite mat og tungt arbeid, uten telefon, e-post eller klokke.

Alle deltakerne i Farmen Kjendis 2021! Bak fra venstre: Espen Rustad Thoresen, Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Felberg. Foran fra venstre: Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen Vedelden og Lasse Matberg. Sittende foran: Øde Nerdrum og Ida Fladen. FOTO: Espen Solli/TV2

Matberg forteller at han brukte det tunge, fysiske arbeidet nærmest som terapi. Han er ikke flau over å være i aktivitet, noe som gjenspeiler hverdagen og livsstilen hans ellers også, påpeker han.

– Det ble naturlig for meg å slå et slag for den harde jobbinga. Det skal godt gjøres å klippe meg vekk fra den, jeg satt ikke i sofaen for å si det sånn.

– Ble du derfor sett på som en sterk konkurrent?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre, og jeg vet ikke hva som er sagt eller har beveget seg bak min rygg inne på gården. Men det kan godt tenkes at det var litt sånn, «fader heller, nå må Lasse ut!». Det skal bli veldig interessant å følge med fremover, vi deltakerne har ikke sett noe av produksjonen og hvordan ting er klippet sammen.

LES MER: Instagram-kongen Lasse (30) ble jaget av Else Kåss Furuseth til Randaberg

Vant «Skal vi danse» - i Italia

I 2019 presterte trønderen kunststykket å stikke av med seieren i «Skal vi danse» - ikke den norske versjonen, men den Italienske. I finalen ble han alvorlig skadet - bicepsen hans røk tvert av, og han måtte bruke resten av året for å trene seg opp igjen.

Lasse Matberg har danset seg gjennom episode etter episode i konkurransen Ballando con le Stelle, blant annet som viking. Nå er det duket for finale. FOTO: Skjermdump Youtube

– Jeg var litt redd for å bli sett på som svak, med tanke på den skaden jeg danset på meg i Italia. Men jeg hadde fullt fokus på å gjøre det beste for gården, og klarte å holde meg unna de verste uhellene. Selv om det gikk ei kule varmt inne på gården også, forteller Matberg kryptisk.

– Det blir rart å se meg selv på tv denne gang - i «Skal vi danse» ble jeg for det meste leda rundt. Her må jeg sjonglere gårdsdrift og de andre deltakerne. Jeg er veldig spent på hvordan jeg blir framstilt, og hvordan jeg blir tatt imot av de andre.

Publisert: 10. januar 2021, 19:00