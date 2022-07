Kultur TV-serier «Vikings»-skaperen vil vise oss den sanne Billy the Kid Har du fått med deg sommerens store strømme-hit, Viaplay-serien «Billy the Kid»? To nye sesonger om western-antihelten er planlagt, forteller serieskaperen Michael Hirst. Publisert: 09. juli 2022, 14:00 NTB

Daniel Webber og Tom Blyth i «Billy the Kid».

William Bonney, kjent som Billy the Kid, er en av det ville vestens mest myteomspunne personer. Nå har «Vikings»-skaperen Michael Hirst tatt på seg jobben med å endre vår oppfatning av skikkelsen, som ofte har vært skildret som en psykopatisk desperado.

Det er ikke første gang noen forsøker å gjenreise den unge revolvermannen i populærkulturen. Paul Newman spilte ham eksempelvis i «Billy the Kid», Emilio Estevez i «Young Guns» og Kris Kristofferson i «Pat Garrett og Billy the Kid».

Billy the Kid spilles av Tom Blyth.

Michael Hirst konstaterer at det har vanket flest usympatisk skildringer av den unge mannen, som døde bare 21 år gammel.

– Jeg ville utforske sannheten i alt dette. Jeg elsker å gjøre research, jeg leste alt som fantes. Familien kom inn som immigranter fra Irland til et fattig liv i New York. De ble lokket til å reise vestover, men livet ble ikke bedre der, sier Hirst til TT via Zoom.

FAKTA: Michael Hirst Alder: 69 år

Bosatt i: England

Familie: To barn

Yrke: Forfatter og produsent

Har stått bak serier og filmer som «Elizabeth», «The Tudors», «Elizabeth: The Golden Age», «Camelot», «Vikings», «Vikings: Valhalla».

Aktuell: Med «Billy the Kid», som kan strømmes på Viaplay.

«Billy the Kid» er å se på Viaplay i sommer.

Ble drevet til kriminalitet

Billys mor var katolikk og en troende kvinne. Billy elsket henne og fikk sitt moralske kompass fra henne, mener Hirst – som er overbevist om at dette var en sosialt bevisst og følsom kar, som mislikte datidens behandling av kvinner.

– Han identifiserte seg med dem som ble fordrevet. Han ville leve et lovlydig liv, men ble drevet til kriminalitet, mye gjennom vennskapet med Jesse Evans, en eldre gutt som Billy beundret.

Serien ble spilt inn i Calgary i Canada. Hirst arbeider for tiden med manuset til sesong to, men været i Calgary gjør at man ikke kan komme i gang med innspillingen før i 2023.

Sammenlagt skal det bli tre sesonger på åtte avsnitt hver, i denne nye «Billy the Kid»-serien.

– Det gir oss god tid til å fortelle vår historie, sier serieskaperen som legger til:

– Jeg kan ydmykt si at jeg tror at dette kommer nærmest sannheten, jeg går helt tilbake til barndommen hans.

Mytenes mann i det ville vesten: Tom Blyth spiller Billy the Kid i en ny serie.

Kostymedrama

Hirst er mannen bak en rekke filmer og TV-serier som kan betegnes som kostymedramaer, som eksempelvis «Elizabeth». Han sier at dragningen mot kostymedramaer skriver seg fra hans kjærlighet til å lese og gjøre research, og se hvordan karakterene så trer ut av materialet. Han er ikke spesielt tiltrukket av nåtidige emner.

Hans mest suksessrike serie hittil er «Vikings», som nå har fått en oppfølger med «Vikings: Valhalla». Sesong to kommer til høsten samtidig som man spiller inn den tredje og avsluttende sesongen.

– Jeg har noen ting jeg jobber med, men jeg vil ikke si for mye. I denne bransjen kan du tro at du har fått grønt lys, men så blir det ikke noe av likevel, sier han.

