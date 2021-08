Kultur youtube YouTube: Har fjernet 1 million videoer med farlig feilinformasjon om korona Siden pandemien startet, har YouTube fjernet over en million videoer med det selskapet beskriver som farlig feilinformasjon om korona, opplyser nettgiganten. Publisert: 26. august 2021, 12:50 NTB

Illustrasjonsbilde: YouTube jobber lĂžpende med Ă„ fjerne videoer med feilinformasjon om koronaviruset.

– Vi konsentrerer oss om Ă„ fjerne alle videoer som kan fĂžre til reell skade i den virkelige verden. Siden februar 2020 har vi fjernet over en million videoer med farlig informasjon knyttet til koronaviruset, som falske koronakurer eller lĂžgnaktige pĂ„stander, sier produktsjef Neal Mohan i den Google-eide videotjenesten.

– Midt en global pandemi, bĂžr alle ha tilgang pĂ„ den aller beste informasjonen for Ă„ holde seg selv og familien trygg, sier Mohan.

I et blogginnlegg sier YouTube at de stÞtter seg pÄ det ekspertene i helseorganisasjonene er enige om og viser til det amerikanske smittevernbyrÄet CDC og Verdens helseorganisasjon (WHO). Samtidig pÄpeker videonettstedet at det ikke all feilinformasjon som er like Äpenbar og at det kan dukke opp nye fakta underveis.

Mohan sier YouTube jobber med gjĂžre prosessen med Ă„ slette videoer med feilinformasjon raskere, samtidig som informasjon fra troverdige kilder slipper gjennom.

